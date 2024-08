Borderlands : les Gardiens de la Galaxie avant les Gardiens de la Galaxie (la saga Marvel) ?

Dès le début de la promotion, les comparaisons entre le film Borderlands et les Gardiens de la Galaxie ont fusé. Pourtant, les jeux Gearbox sont pour la plupart sortis avant la saga Marvel, et reprenaient déjà beaucoup des codes que la saga super-héroïque s'est approprié.

Ce 7 août 2024, le Borderlands de Eli Roth sort dans les salles françaises. Un projet de longue date, un temps confié à Leigh Whannell, avec la promesse d'un classement R. Mais depuis 2015, de l'eau a passé sous l'arche de Pandora et c'est le metteur en scène de Hostel qui s'en est occupé, avec un classement PG-13 (probablement tous publics chez nous) et un casting quelque part entre le douteux et le génial (Kevin Hart, Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Jack Black).

Selon certains, c'est pour Lionsgate moins l'occasion de réitérer le succès de la franchise vidéoludique (dont le 3e opus date de 2019) que de se doter de son propre Gardiens de la Galaxie, avec son univers de space opéra, ses personnages de doux dingues hauts en couleur, ses vannes incessantes et son esprit d'équipe. En réalité, les deux œuvres sont allées de pair.

Aaah, la belle époque de la Brostep et de Nero

Les Gardiens de Borderlands

Bien entendu, Borderlands n'a pas précédé les Gardiens de la Galaxie, puisque ceux-ci sont dans l'univers Marvel depuis plus de 50 ans. La première équipe des gardiens officiait depuis 1969 et celle qui a eu l'honneur du grand écran s'est réunie en 2008, soit un an avant la sortie du premier opus de la saga vidéoludique, lequel devait en fait paraître exactement la même année.

Toutefois, Les Gardiens de la galaxie ne constituent pas une influence pour les développeurs, du moins pas officiellement. L'envie qui a présidé à la création de Borderlands est, bien avant toute considération narrative, celle d'une hybridation, de l'alliance entre le FPS bien bourrin et le RPG généreux en loot. Ou, tel que résumé dans un article de Gamespot, "Halo rencontre Diablo". C'est une fois les mécanique de jeu établies que des scénaristes ont planché sur une histoire, évidemment inspirée de Mad Max avec ses déserts à perte de vue et son culte de la bagnole, de la tôle froissée et bien sûr du flingue, sans compter la description d'un univers régi intégralement par un capitalisme des plus agressifs.

Et de beaux couvre-chefs

À vrai dire, Borderlands premier du nom n'aurait même pas du ressembler au jeu qu'on connait aujourd'hui. Comme en attestent les premières bandes-annonces, il devait être un poil plus réaliste et nostalgique des années 1950. Mais les similitudes avec la saga Fallout ont fait paniquer le studio, qui a changé de braquet à la dernière minute, ce qui aurait entrainé le départ de la directrice artistique. Le cell-shading est arrivé au menu et la référence est devenue de manière évidente le court-métrage Codehunters.

Voilà qui explique peu...