Riposte : critique de Jessica Alba en Rambo badant sur Netflix

Alba tord le cou des méchants

Einstein disait que la folie, c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre à un résultat différent. Alors quand on voit Netflix bégayer sa recette algorithmique, l’appréhension s’installe. Mais après tout, Mon p’tit renne avait brillamment prouvé que l’absence de promotion n’était pas forcément mauvais signe : on avait donc (un tout petit peu) envie de croire en Riposte.

Après avoir essoré Jennifer Lopez (The Mother, Atlas), Netflix mise sur un nouveau cheval pour sa course de lenteur : Jessica Alba. Si l’ancien mannequin jouait déjà de sa physicalité dans la série Dark Angel de James Cameron il y a vingt ans, elle a peu à peu disparu de la circulation et ne compte guère que Los Angeles : Bad Girls (dérivée de Bad Boys) comme référence récente.

Rambo-lie cérébrale

Pour revenir sur le devant de la scène, Alba hérite du rôle d’une militaire qui a raccroché l’uniforme, mais qui va rapidement recommencer à casser du ripou pour [insérer motif de vengeance générique]. Alors oui, elle joue du couteau comme un boucher turc (et très proprement puisque sans effusion de sang, ou peu s’en faut) et de la machette en hommage probable à sa filmographie, mais le tout cruellement d’incarnation.

Et si on était intrigué par l’implication de la réalisatrice indonésienne Mouly Surya, force est d’admettre qu’elle est complètement fondue dans le moule générique. Remarquée en 2017 à Cannes avec Marlina, la tueuse en quatre actes, elle échoue à insuffler la moindre personnalité à sa mise en scène.

Les combats sont pauvrement découpés, et leur intérêt se résume à deux ou trois mouvements trop brefs qui singent ses modèles plus talentueux. Un balai, une tenaille viennent ponctuellement améliorer l’ordinaire, mais le tout manque cruellement d’idées et d’ampleur. Et que dire de la laideur de ce money shot numérique racoleur dans le désert… La réalisation est si anonyme qu’on est malheureusement plus proche de John Doe que de John Wick.

Ripostera bien qui ripostera le dernier

Rien ne sert de courir, il faut aller nulle part

Le scénario de Josh Olson et John Brancato traine dans les cartons depuis 2016 et on se demande pourquoi il en a été sorti. Halley Gross, qui a tout de même écrit pour Westworld et The Last of us (le jeu et la série) serait repassée dessus après l’acquisition par Netflix, ce qui fait beaucoup d’hémisphères cérébraux pour un résultat aussi creux.

On comprend que ça va tirer sévèrement à la ligne dès la seconde scène et son dialogue insipide au commissariat. L’enquête sur la mort du père n’a aucun intérêt, et on se dit que quitte à reprendre un bar, Alba aurait mieux fait de finir au Road House : ça aurait fait d’une pierre deux bouses.

Elle essaie encore de faire flipper le dauphin

Mais le pire dans Riposte n’est pas sa stricte nature de remplissage mais la manière dont son scénario brasse des thèmes pseudo-progressistes avec un je-m’en-foutisme rare. Croyant parler de féminisme et de racisme, il case aux forceps et au détour d’une réplique des concepts auxquels il ne comprend rien et sur lesquels il n’a rien à dire (les latinx). Ça pue l’opportunisme mais à ce stade, on est déjà trop assoupi pour se demander si c’est juste idiot ou carrément offensant.

La même rigueur se retrouve dans la caractérisation des personnages, avec son héroïne sans peur et sans reproche qui encaisse les coups en traitant ses tortionnaires de gonzesses, mais qui a abandonné toute aspérité dans le désert. Quant aux méchants, ils tuent le temps en détruisant des bouis-bouis de tacos au lance-roquette parce que c’est ce que les méchants font.

Bref : sorti dans l’indifférence générale, Riposte semble décidé à y retomber aussitôt. On surveillera toutefois les courbes de visionnage, on est jamais à l’abri d’une mauvaise surprise ou d’une frénésie suicidaire après ce printemps pluvieux.

Riposte est disponible sur Netflix depuis le 21 juin 2024