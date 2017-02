Après Game of Thrones, Kit Harington s'intéresse à Guy Fawkes pour la BBC

La frontière entre réalité et fiction est de plus en plus mince et tout et n'importe quoi peut devenir icônique sans trop que l'on sache pourquoi d'ailleurs. Heureusement, Jon Snow est là pour rétablir la vérité.

Si le groupuscule révolutionnaire 2.0 Anonymous est aussi célèbre aujourd'hui, c'est aussi et surtout parce qu'il a trouvé un symbole reconnaissable entre mille, le fameux masque de V pour Vendetta, représentant le visage de Guy Fawkes. Un objet des plus parlant qui en appelle à l'inconscient collectif, avec son petit sourire et ses joues roses, sans trop que l'on sache pourquoi d'ailleurs.

Si le masque a été popularisé par Alan Moore dans son gigantesque V for Vendetta et que sa popularité a explosé suite au film de James McTeigue, peu de personnes connaissent l'homme derrière la légende. Et ça tombe bien puisque la BBC a décidé de nous raconter son histoire dans une mini-série en trois parties dont le tournage débutera le mois prochain. Interprété et produit par Kit Harington, Gunpowder compte dans ses rangs un casting des plus intéressants puisque nous y retrouverons également Liv Tyler, Peter Mullan et Mark Gatiss.

La série nous racontera donc la Conspiration des Poudres, survenue en 1605 dont le but était de faire exploser la Chambre des Lords pour tuer le Roi James 1er afin de restaurer le régime catholique sur le trône d'Angleterre. Une conspiration qui a échoué suite à une lettre anonyme qui ont poussé les autorités à explorer la crypte de Westminster pour y trouver Guy Fawkes en charge des explosifs. Arrêté, interrogé et torturé, Fawkes a finalement avoué le complot poru se voir condamné à mort.

Mais il ne pouvait pas partir aussi facilement et le 31 janvier 1606, jour de sa pendaison programmée, Fawkes s'est jeté de l'échafaud, pour se briser le cou, en signe d'ultime pied de nez à la royauté.

Kit Harington ne jouera cependant pas le rôle de Guy Fawkes, mais celui de Robert Catesby, l'instigateur de ce coup d'état avorté, qui ne connut d'ailleurs pas un meilleur destin puisqu'il mourut le 5 novembre 1605 les armes à la main, après avoir été découvert. Bref, une bonne petite min-série en perspective dont la date de diffusion reste encore à déterminer.