DC Comics en dit plus sur la prochaine série Black Lightning

Tandis que Marvel et Netflix continuent leur lune de miel en mode sombre et réaliste avec leur clique de Defenders, DC et la CW ne sont pas en reste pour autant. Et apparemment, ils ont l'intention de commencer à marcher sur leurs plates-bandes.

Parce que jusqu'à présent, nous étions dans un certain équilibre des forces : Netflix c'était clairement pour les adultes qui n'étaient pas forcément bercés par les comics, tandis que la CW s'adressait en priorité aux geeks jeunes type 20-30 ans. Il n'y a qu'à voir son catalogue de super-héros pour s'en convaincre. Mais cela risque peut-être de changer avec la mise en chantier de la série Black Lightning pour le compte de la chaine de la Warner.

En effet, il semblerait que le public ciblé ne soit plus les djeuns mais probablement leurs parents, d'autant que le personnage afro-américain star du show va clairement essayer de gagner du terrain sur celui de Luke Cage en poussant le curseur encore un peu plus loin puisque le héros serait un homme d'âge moyen avec des enfants à charge.

Tandis que pour le moment seul un pilote a été commandé par la chaine, le site ComingSoon a réuni un certain nombre d'informations concernant le projet de cette série, que nous nous empressons évidemment de partager avec vous :

"Les pouvois de Black Lightning sont exactement ce à quoi vous vous attendez : c'est un méta-humain qui contrôle les champs électro-magnétiques et peut s'en servir pour tuer si nécessaire. Il peut également lancer des projectiles et cela lui donne une capacité limitée de vol. Dans le comics, c'est lui qui relance le coeur de Superman et il aiguise également ses pouvoirs sous la tutelle se Batman. Ouais, il est plutôt badass.

Les deux filles de Pierce, Anissa (Thunder des Outsiders) et Jennfier (Lightning de la Justice Society of America) sont également des justicières très actives dans le comics et il semble que la série va suivre cette voie."

On voit donc que DC semble prêt à parier gros sur la série pour conquérir un nouveau public et faire de l'ombre à Netflix. Et, s'il fallait encore s'en convaincre, voici le synopsis :

"Black Lightning se concentre sur Jefferson Pierce. Il a fait son choix : il a raccroché son costume il y a quelques années mais quand une de ses filles se retrouve dans l'enfer judiciaire et qu'un étudiant est recruté par un gang local, il se replonge dans le combat et redevient Black Lightning."

Tout pareil que Netflix donc, mais en différent.