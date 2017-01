The Defenders de Netflix et Marvel dévoile enfin ses premières images

Il est un fait incontestable, Netflix a réussi là où bien d'autres se sont cassés les dents avant lui. En effet, en lançant la première saison de Daredevil, le network a totalement redéfini les codes d'une adaptation de super-héros à la télé.

Evidemment, fort de ce succès, le réseau et Marvel ne se sont pas arrêtés en si bon chemin et ont immédiatement lancé Jessica Jones, suivi de Luke Cage tout en préparant un peu dans la douleur Iron Fist. Mais la plus grosse annonce est venue assez tôt finalement, puisque nous savons depuis bien longtemps maintenant qu'un gros cross-over se prépare, The Defenders. Si la perspective nous a fait baver d'envie et d'impatience durant de nombreux mois, elle est enfin en train de se réaliser.

En effet, la diffusion de The Defenders, bien qu'elle n'ait pas encore de date précise, est prévue quelque part au courant de cette année et la série montre enfin ses premières images en nous proposant des photos promotionnelles, première étape d'un plan marketing que l'on imagine sans peine ultra agressif dans les mois à venir. L'occasion aussi de retrouver nos héros chacun dans leur univers respectif (avec leur code couleur spécifique, l'une des grandes idées de ces productions) et tous ensemble, tandis qu'une petite surprise nous attend aussi puisque nous pouvons y découvrir la première image de Sigourney Weaver dans la série.

Bref, vivement la suite, même si Iron Fist a l'air d'un clodo.