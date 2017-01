Prison Break dévoile un nouveau trailer avant son comeback

Prison Break, ses pectoraux et ses rebondissements à gogos reviennent le 4 avril.

Quand on vous parlait des séries à ne pas manquer en 2017, on vous parlait du retour du mythique Prison Break. Très loin d’être une grosse attente, on se demande juste comment la série va réussir à se renouveler avec tous ses personnages hauts en couleurs (ou pas), de Lincoln Burrows à T-Bag et surtout avec Michael Scofield.

Depuis qu’on sait que le héros tatoué, normalement décédé à la fin de la saison 4, va finalement revenir, on se doute bien que cette cinquième saison s’annonce totalement dénué de sens et sans originalité. Cette fois c’est Lincoln qui doit sauver son frère, coincé dans une prison du Moyen-Orient, avant de réussir à fuir les grands méchants qui veulent les tuer.

Bref un mélange des quatre saisons précédentes parfait pour émoustiller le public fan de la série… et ce n’est pas le nouveau trailer dévoilé par Fox qui va nous faire penser le contraire. Prison Break sera diffusée à partir du 4 avril prochain et comptera neuf épisodes.