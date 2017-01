The Flash saison 3 Kid Flash, le sidekick le plus rapide du monde

La saison 3 de Flash est l’occasion de découvrir un nouveau bolide, à savoir Kid Flash. Mais qui est-il dans les comics ?

A CHAQUE HEROS SON SIDEKICK

Dans le langage des comics, un sidekick désigne le jeune acolyte du héros. Il s’agit le plus souvent d’une version adolescente du personnage principal avec des aptitudes et un costume similaires, qui tient le rôle d’assistant dans les aventures de son mentor mais peut aussi en vivre de son côté. Le sidekick permet au jeune lecteur de comics de s’identifier à lui plus facilement qu’au héros de la série, qui lui est adulte. Bien sûr, le sidekick le plus célèbre du monde des super héros est Robin, jeune équipier de Batman.

Robin, le sidekick le plus célèbre de l'univers DC... et du monde !



Dans l’univers DC, la plupart des héros du golden age et du silver age ont leur sidekick. Robin, Wonder Girl, Speedy, Kid Flash et Aqualad sont respectivement les acolytes de Batman, Wonder Woman, Green Arrow, Flash et Aquaman. Parmi les têtes d’affiche, seuls Green Lantern et Superman font exception à la règle. A noter que les sidekicks en question ont par la suite vécu leur propres aventures en équipe sous le nom des Teen Titans.

Les Teen Titans, avec plein de sidekicks tout mignon



Le concept des sidekicks n’a cependant pas été appliqué chez Marvel, car Stan Lee a toujours été contre cette idée. Il trouve en effet que l’existence des sidekicks est trop dangereuse, à la fois pour les personnages dans les comics mais aussi dans le monde réel parce qu'il donne aux enfants l’idée fausse qu’ils peuvent jouer aux héros dans la vie de tous les jours et donc se blesser.

Bucky, le sidekick de Captain America, seule exception à cette règle, n’en n'est pas vraiment une vu qu’il a été créé avant que Captain America ne revienne dans le giron de Marvel.

Etre un sidekick c'est dangereux, et ce n'est pas Batman qui dira le contraire... RIP Robin

UN ACCIDENT BETE… ENCORE ?!

Flash a acquis ses pouvoirs lorsque la foudre a frappé des produits chimiques sur lesquels il était en train de travailler. C’est un accident assez rare… mais il s’est reproduit ! Dans les années 60, Wally West, jeune adolescent et neveu d'Iris (la fiancée de Barry Allen alias Flash) rencontre son idole qui l’emmène dans un labo pour lui raconter comment il a acquis ses pouvoirs...et rebelotte, un éclair, des produits chimiques, et un nouveau bolide pour l’univers DC !

La foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit... sauf dans les comics !

Baptisé Kid Flash, Wally West devient donc le sidekick de Flash et vit des aventures à ses côtés mais aussi en solo et au sein des Teen Titans puis des New Teen Titans. Le jeune bolide apporte un peu de fraîcheur, en étant moins coincé que son mentor mais doté de la même super vitesse.

DE KID FLASH A FLASH

Au bout de plusieurs années, Wally avait pris sa retraite pour différentes raisons notamment de graves soucis de santé. Lors de Crisis on Infinite Earths (pour faire court quand DC a supprimé le concept des univers multiples), Barry Allen tombe au champ d’honneur et l’univers DC est privé de son bolide. Wally est dévasté par la mort de Flash. Guéri par l’impact d’une rafale d’énergie, il décide de lui faire honneur en reprenant le rôle de son prédécesseur et devient Flash à son tour.

Wally est dévasté par la mort de Barry Allen

Wally sera donc le Flash “officiel” tout au long des années 80 et 90, et c’est à la fin des années 2000 qu’il passe au second plan (tout en restant Flash, mais avec un autre costume) alors que Barry Allen fait son grand retour et redevient “Le” Flash. A noter qu’au fil du temps Wally est devenu encore plus rapide que son prédécesseur.

Wally West, le Flash "officiel" pendant des années

Par ailleurs, même si le Flash incarné par Grant Gustin dans la série Flash s’appelle Barry Allen, son âge et son attitude font beaucoup plus penser à Wally et on peut donc raisonnablement estimer que le personnage de la série TV est un amalgame des deux bolides de papier… d’autant plus lorsque Barry version télé vit une courte romance avec une certaine Linda, qui n’est autre que la petite amie de Wally dans les comics !







KID FLASH VERSION NEW 52

Lors du reboot de l’univers DC, ce qu’on appelle l’ère New 52, le personnage de Wally a connu de grands changements. Tout d'abord son aspect physique est différent de la version pré-New 52 : il s'agit maintenant d'un métis au lieu d'un caucasien aux cheveux roux et il a justement été choisi de se caler sur cette version pour la version télé, ce qui fait que la famille West est Afro-Américaine à l'écran. Ensuite ses origines sont totalement différentes : cette fois, le Wally du futur apprend l'identité secrète de Flash (Barry Allen) et absorbe une partie de la Speed Force (l'énergie qui donne leur vitesse aux bolides). Ce Wally mourra un peu plus tard, mais par un curieux méli-mélo temporel sa version contemporaine se retrouve elle aussi dotée de pouvoirs de bolides.

Kid Flash version New 52

Le Kid Flash de la série TV est assez différent des versions successives du personnage dans les comics : il s'agit cette fois du frère d'Iris et ses origines en tant que Kid Flash sont sans rapport avec celles du personnage original, puisqu'elles font intervenir Savitar qui a "réactivé" en lui des pouvoirs qu'il détenait dans l'univers Flashpoint.

En outre il est à peine plus jeune que Barry version série, ce qui rend impossible la relation mentor-élève propre au Comics. Barry donne des conseils mais avec beaucoup de parcimonie et très peu de légitimité. Par contre c'est HR (le Harrison Wells de Terre 19) qui l'a pris sous son aile pour lui apprendre à contrôler sa vitesse.

Seul vrai point commun : le design visuel du cotume. C'est déjà ça !

Flash et Kid Flash dans leurs costumes plutôt réussis

Maintenant que Wally est enfin devenu Kid Flash, il reste à voir comment évoluera son personnage dans la suite de la série. Son côté tête brûlée peut lui faire connaître un destin funeste comme dans l'univers Flashpoint, mais peut être qu'il deviendra un allié de choix pour Barry comme la trop rare Jessie Quick. Et vu la propension à utiliser des méchants doués de super vitesse, on peut se dire qu'on aura jamais trop de bolides dans la série pour faire le poids !