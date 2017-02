Kyle Chandler de Friday Night Lights sera le papa de Eleven dans Godzilla 2 (Kamoulox)

Godzilla 2 a beau être annoncé et être réalisé par Michael Dougherty, on n’en sait pas grand-chose.

Tout au plus avait-on appris que le film qui fera suite à Kong : Skull Island sera écrit par Zach Shields, et accueillera la comédienne Millie Bobby Brown (révélée par le rôle de 11 dans Stranger Things). Des infos sympathiques, mais pas encore de quoi nous faire totalement frétiller le cerveau.

Sauf que tout a changé depuis que le Hollywood Reporter vient de révéler que Kyle Chandler montait à bord du projet pour camper le père de Millie Bobby Brown. Or, c’est bien connu, Kyle Chandler est un des comédiens les sous-estimés de sa génération, véritable monument dans le cœur de beaucoup de cinéphiles depuis la fabuleuse série Friday Night Lights.

On se souvient, il y a seulement quelques mois de sa partition d’une belle justesse dans Manchester By the Sea, Carol, ou encore le show de Netflix Bloodline. Bref, avec Kyle dans les rangs de l’humanité, on n’a rien craindre de Godzilla.