Noomi Rapace en mode Ghost in the Shell dans la première image de Seven Sisters ?

Cela fait un petit moment qu'on n'a plus vraiment vu Noomi Rapace dans un gros film et elle nous manque un peu, il faut bien le dire. Alors qu'on se demande toujours comment elle sera intégrée à Alien : Covenant, elle revient. En 7 exemplaires.

C'est fou comme le temps passe vite, surtout quand on s'amuse. Prenez par exemple le film Seven Sisters. La dernière fois que nous en avions parlé, c'était en mai 2015, soit il y a quasiment deux ans. Et depuis, plus aucune nouvelle, rien, nada, mais pourtant quand on écrit ces lignes, on a l'impression que c'était hier. Bizarre...

Il n'empêche qu'après une longue période de silence, le nouveau film de science-fiction de Tommy Wirkola, précédemment intitulé What happened to Monday ? et rebaptisé depuis Seven Sisters, a enfin une date de sortie en France puisqu'il devrait arriver dans nos salles le 23 août prochain. Et le film devrait jouer avec un postulat plutôt intéressant puisqu'on y causera surpopulation.

En effet, dans une société futuriste, le gouvernement a été obligé de mettre en place une politique de l'enfant unique plutôt sévère et aux conséquences qu'on imagine dramatiques si elle n'est pas respectée. Dans ce monde, des septuplées survivent en partageant la même identité, chaque jour de la semaine étant occupée par une soeur différente. Mais lorsque l'une d'entre elles disparait, les autres cherchent à la retrouver sans crâmer leur couverture.

Une sacrée bonne idée qui, si elle est bien exploitée, pourrait nous donner un très bon film en plus d'une belle réflexion sur l'avenir de nos civilisations. Noomi Rapace incarnera évidemment les sept soeurs et sera entourée de Glenn Close et Willem Dafoe, décidément toujours dans les bons plans ces derniers temps. Le premier visuel du film vient d'arriver sur le net et il est plutôt sympa, en espérant qu'on n'attende pas trop pour découvrir la bande-annonce.