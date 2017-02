Les producteurs de Premier Contact se lancent dans un World War Z avec des vampires

Vous aimez Arrival ? Vous aimez World War Z ? Alors ce qui suit pourrait bien vous plaire.

La mode est aux potentielles franchises, aux gros univers de SF qui tâchent, et logiquement, la Fox se penche sur le sort de A People’s History of the Vampire Uprising, rédigé par Raymond Villareal. Il s’agit d’un récit à plusieurs voies, reprenant plusieurs déclarations orales, retraçant l’affrontement entre humains et vampires, à la manière d’un World War Z. Les suceurs de sang s’y font appeler les « crépusculeux » ou « ceux du crépuscule » (The Gloamings dans la langue de Michael Bay).

Pour s’occuper de produire une adaptation cinéma de la chose, on retrouvera les producteurs Shawn Levy et Da Cohen de 21 Laps, déjà derrière Premier Contact. Et à en croire le Hollywood Reporter, si on ignore encore le budget ou la date de sortie éventuelle du projet, la Fox aurait sorti le chéquier pour sécuriser les droits du roman.