South Park : les créateurs de la série ne savent pas quoi faire de Donald Trump

Trey Parker et Matt Stone sont les deux furieux créateurs de South Park. Mais là, Donald Trump leur donne un sacré fil à retordre.

On pourrait croire que le climat politique actuel est idéal pour les auteurs d’un show trash et satirique tel que South Park. Preuve en est, la dernière saison de la série a su traiter avec autant de violence que d’humour l’actualité de l’élection présidentielle américaine.

Pour autant Parker et Stone avouent que les évènements récents les dépassent un peu. C’est en substance ce qu’ils ont expliqué à ABC, en marge de la promotion australienne de leur pièce The Book of Mormon.

« C’est vraiment devenu délicat, maintenant que la satire est devenue réalité. Dans la dernière saison de South Park… Nous essayions de nous moquer de ce qui se passait mais on ne pouvait pas tenir le rythme. Ce qui se déroulait sous nos yeux était beaucoup plus drôle que ce nous étions capable d’inventer. Donc nous avons décidé de prendre un peu de recul et de laisser les politiciens faire leur propre comédie de leur côté. »

Si on comprend bien que la précipitation des évènements, les conséquences de la politique Trumpiennes et la tornade médiatique qui l’accompagnent ne sont pas évidentes à appréhender, on se dit que South Park est peut-être, de par son outrance et son goût pour la provocation, le programme le plus à même d’embrasser et détourner la présidence Trump.