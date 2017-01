Grave, The Girl with all the Gifts... le palmarès complet de Gerardmer 2017

Ce festival de Gerardmer 2017 nous a offert un magnifique spectacle et un très joli palmarès.

La 24e édition du festival du film fantastique de Gerardmer s’est clôturée dimanche soir avec la remise des prix. C’est le film le plus attendu du festival qui a finalement remporté le Grand Prix décerné des mains de Jean-Paul Rouve, président du jury : Grave de Julia Ducournau.

Le film de genre français cannibale et sanglant sur fond d’école vétérinaire a d’ailleurs fait l’unanimité aussi chez les journalistes puisqu’il a été récompensé également par le prix de la critique. Parmi les autres grands gagnants de cette édition on retrouve le zombiesque The Girl With All The Gifts et l’oppressant Under The Shadow récompensés tout deux par deux fois.

Le palmarès complet à retrouver ici :

Grand prix du jury : Grave

Prix du jury ex-aequo : Under the Shadow & On l’appelle Jeeg Robot

Prix de la critique : Grave

Prix du public : The Girl With All The Gifts

Prix du jury SyFy : Under the Shadow (disponible sur Netflix)

Prix du jury jeunes : The Autopsy of Jane Doe

Meilleure musique originale : The Girl With All The Gifts

Grand prix du court-métrage : Limbo