Alien, Elephant Man, Hellboy, Harry Potter, Snowpiercer.... John Hurt est mort

L'un des plus grands acteurs était aussi l'un des plus discrets. Et il vient de mourir. Sans un bruit. RIP John Hurt.

Sa voix cassée, son visage ridé et son regard intense ont accompagné notre cinéphilie, la guidant même parfois, la choquant ou en l'émerveillant. John Hurt est mort et, si la nouvelle est extrêmement triste, ce n'est pour une fois pas une surprise. L'acteur britannique s'est en effet éteint des suites d'un cancer du pancréas ce samedi 28 janvier à l'âge de 77 ans, comme l'a annoncé son agent. Hurt lui-même avait déclaré être atteint de la maladie en juin 2015.

Fils de vicaire anglican, John Hurt s'était illustré dans tellement de rôles qu'il sera bien difficle de tous les résumer. Evidemment, il a traumatisé des générations entières en donnant naissance au premier Xénomorphe dans la scène culte du chestburster d'Alien, mais il fut aussi compagnon de celule dans l'exceptionnel Midnight Express d'Alan Parker. Acteur intense et totalement dévoué à chacun de ses rôles, il a crevé l'écran en 1984 en composant l'incroyable John Merrick dans le Elephant Man de David Lynch. Deux films pour lesquels il avait reçu une nomination aux Oscars.

Il fut également le Winston Smith de l'adaptation du 1984 d'Orwell par Michael Radford avant de passer ironiquement dans le camp d'en face une vingtaine d'années plus tard en interprétant le grand dictateur de V pour Vendetta. Plus proche de nous, on se rappelle également de John Hurt en Monsieur Ollivander dans la saga Harry Potter avant d'incarner le très émouvant professeur Bruttenholm dans les deux Hellboy de Guillermo Del Toro. Enfin, comment ne pas évoquer l'un de ses derniers grands rôles dans Snowpiercer et préciser qu'il avait eu l'insigne honneur d'incarner le War Doctor dans Le Jour du Docteur, l'épisode anniversaire des 50 ans de Dr Who.

Citer tous ses rôles serait inutile et rébarbatif, alors nous préférons lui laisser la parole une dernière fois, en reprenant ses propos de 2015, lorsqu'il avait annoncé que le temps lui était compté et qu'il en parlait avec beaucoup de tendresse :

"Je ne peux pas dire que je m'inquiète de la mort, mais il est impossible d'arriver à mon âge et de ne pas la contempler un petit peu. Nous ne sommes que de passage et nous occupons notre siège pendant un moment très bref."

Un très grand monsieur s'est éteint aujourd'hui et nous ne pourrions lui rendre un plus bel hommage qu'en le remerciant du plus profond de notre coeur pour tout ce qu'il nous a offert pendant autant d'années. RIP.