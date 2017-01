Hugh Jackman explique que Logan ne sera pas dans le même univers que les X-Men

C'est donc dans un peu moins d'un mois et demi que nous découvrirons enfin l'ultime aventure de Wolverine dans Logan et, comment dire, nous sommes comme des dingues. Parce que ça a l'air bien et surtout parce qu'on a l'impression que c'est la première fois qu'un film de super-héros va nous tirer quelques larmes.

Si l'on s'étonne toujours du chemin parcouru par Logan depuis le premier X-Men, résistant à tout, même aux mauvais films solo, quelque part, on n'a pas vraiment envie qu'il prenne sa retraite. Pourtant, c'est bel et bien ce qui va se passer le 1er mars prochain puisque Logan marquera la dernière apparition d'Hugh Jackman dans le rôle qui l'a rendu célèbre. Et quand on voit les bandes-annonces, on s'attend à s'en prendre plein la tronche. Si la décision de faire un film aussi particulier, destiné à un public adulte peut surprendre et pourrait s'expliquer par le succès récent de Deadpool, le comédien vient d'avouer au site Digital Spy que la Fox leur avait carrément laissé carte blanche pour faire leur film :

"James Mangold et moi-même avions carte blanche et nous voulions faire quelque chose de vraiment différent. D'un ton définitivement différent, avec The Wrestler et Impitoyable en tête. Nous pensions aussi à L'Epreuve de Force. Dès le départ nous avons voulu que le titre du film n'ait rien à voir avec Wolverine mais que l'on comprenne tout de suite que cela concernait davantage l'homme. Et de ce que cela implique sur votre vie d'être Wolverine."

Et on ne peut pas dire que le film s'en cache puisque dès les premières photos diffusées nous avons effectivement découvert un héros brisé en lutte contre lui-même et qui paye cher le prix de son statut de mutant invincible. Un film tellement à part d'ailleurs que nous avons bien du mal à l'insérer où que ce soit dans la timeline officielle des X-Men, surtout après les récents bouleversements qu'a connue la série. Et, d'après Hugh Jackman, c'est tout à fait normal que l'on n'y arrive pas puisque le film n'y a pas vraiment sa place.

"C'est un film solo de bien des manières. Il n'est pas vraiment relié à la timeline et à l'histoire des autres films. Patrick Stewart est présent donc on a un petit côté cross-over mais l'ensemble demeure vraiment différent et nouveau. La timeline des X-Men n'est en vérité pas d'un grand secours quand on veut raconter une histoire et elle part un peu dans tous les sens. Je ne critique pas, X-Men était le premier film vraiment comic-book, nous ne pensions pas en faire un autre et l'équipe était très différente à l'époque.

Lorsque vous verrez le film, vous comprendrez. Ce n'est pas seulement différent en terme de ton et de temporalité, c'est aussi un univers à part. Nous sommes en fait dans un autre paradigme et tout deviendra clair."

Faut-il donc s'attendre à un univers alternatif qui n'aurait aucune incidence sur la franchise dans son ensemble ? Un univers où Days of Future Past ne serait jamais arrivé par exemple ? Difficile à dire pour le moment. Ce qui est sûr, par contre, c'est que le film semble nous réserver une très grosse surprise et qu'il nous reste quelques semaines pour la deviner.