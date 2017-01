Golden Globes : critiqué par Meryl Streep, Donald Trump tâcle l'actrice "la plus surestimée d'Hollywood"

Comme on pouvait s’y attendre, les artistes ont profité des Golden Globes pour tirer sur Donald Trump. Et comme d’habitude, il leur a répliqué immédiatement.

La charge la plus violente est sans doute venue de Meryl Streep, qui a rappelé combien elle était désolée par l’attitude du président élu à l’égard des minorités, des ressortissants étrangers, rappelant que son imitation d’un journaliste handicapé en plein meeting lui avait fendu le cœur.

Evidemment, Donald Trump ne s’en est pas laissé compter. N’écoutant que ses doigts, son ego et sa perception limitée du réel, le milliardaire s’est empressé de rappeler au monde que Meryl Streep n’était qu’une comédienne de seconde zone.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 janvier 2017

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never "mocked" a disabled reporter (would never do that) but simply showed him....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 janvier 2017

"groveling" when he totally changed a 16 year old story that he had written in order to make me look bad. Just more very dishonest media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 janvier 2017

« Meryl Streep, une des comédiennes les plus surestimées d’Hollywood, ne me connaît pas mais m’a attaqué la nuit dernière, pendant la cérémonie des Golden Globes. C’est un laquais d’Hillary et elle a perdu gros. Pour la 100ème fois, je ne me suis jamais « moqué » d’un journaliste handicapé (je ne ferais jamais ça), j’ai simplement montré combien il s’était tortillé après avoir modifié une histoire vieille de 16 ans, qu’il a retouchée pour donner une mauvaise image de moi. Encore une preuve de la malhonnêteté des médias. »

On aimerait bien voir ce genre de clash extrêmement constructif chez nous. Un gros tweet-clash entre Jean-Luc Mélenchon et Gérard Depardieu, ça aurait de la gueule.