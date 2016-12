John Williams n'a jamais vu un seul des Star Wars (et ne compte pas s'y mettre)

John Williams est sans doute le compositeur le plus légendaire de l’Histoire du cinéma. L’auteur de la musique d’Indiana Jones ou encore Star Wars vient de faire une révélation surprenante.

C’est lors d’un entretien avec le Mirror que l’artiste a expliqué qu’il n’avait jamais vu aucun des films composant la saga la plus importante sur laquelle il a travaillé. Il s’agit bien sûr de Star Wars, auxquelles ses mélodies ont apporté une dimension épique ainsi que façonné son atmosphère. Mais pour le musicien, rien de plus naturel.

« Je ne m’accroche pas aux choses. Je n’ai jamais regardé un seul des Star Wars et c’est la pure vérité. Quand j’en ai fini avec un film, j’ai vécu avec, je l’ai enregistré, je l’ai mixé, et ainsi de suite. Après, vous sortez du studio et vous vous dites : « Ah ! J’ai terminé. »

Ensuite, je n’ai pas le réflexe d’aller au cinéma le regarder. Peut-être que certains trouveront ça bizarre. De même, je n’écoute que très très rarement des enregistrements de ma musique. »

Du coup, on suppose que ce n’est pas John Williams qui risque de nous balancer des spoilers sur Star Wars : Episode VIII qu’il compose actuellement.