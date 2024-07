Silo saison 2 : un teaser et une date pour le retour de la série de science-fiction phénomène

La saison 2 de Silo s’est dévoilée dans un court teaser et a enfin révélé sa date de diffusion sur Apple TV+.

Avec son super casting comprenant Rebecca Ferguson, Common ou encore Tim Robbins et son histoire intrigante où l’Humanité est recluse dans un silo de 144 étages enfoui sous terre, la série de Graham Yost s’est construit une jolie réputation avec sa première saison en 2023. Alors que celle-ci se finissait sur un énorme cliffhanger, les fans se sont demandé combien de temps ils devraient attendre avant de pouvoir revoir le monde créé par Hugh Howey dans sa saga littéraire Silo.

À une époque où les séries prennent de plus en plus de temps à être produites, et où la grève des scénaristes et des acteurs de 2023 a mis un coup au calendrier de toute l’industrie hollywoodienne, on pouvait facilement se dire qu’une série de science-fiction de l’ampleur de Silo allait prendre des années avant de réapparaître sur nos écrans. Que les fans se rassurent, la saison 2 est bien plus proche que ce que l’on pourrait penser.

Regard tourné vers novembre

Silo dans pas longtemps

Pour rappel, à la fin de la saison 1, Juliette (Rebecca Ferguson) sortait de son silo, et découvrait que des centaines d’autres entouraient le sien, et que son refuge n’était alors peut-être pas le dernier bastion de l’humanité. C’est sur X/Twitter qu’Apple TV+ a publié un court teaser dévoilant au monde la date de sortie de cette très attendue deuxième saison, et on peut dire que ça n’a pas chômé du côté de la firme de Cupertino.

“In the event of a failed cleaning, prepare for war.” — The Order



Silo Season 2 arrives November 15 on Apple TV+ #JulietteLives #Silo pic.twitter.com/uDqxqAM5ve — Apple TV (@AppleTV) July 27, 2024

C’est donc dès le 15 novembre 2024 que l’on pourra revoir la Terre désolée de Silo. Les épisodes devraient suivre un schéma de sortie similaire à la première saison, avec les deux premiers sortant le 15, et le reste étant mis en ligne à raison d’un épisode par semaine. Lors de la Comic-Con de San Diego, Apple TV+ a aussi annoncé une nouvelle addition au casting de la série : Steve Zahn déjà aperçu, entre autres, dans The White Lotus.