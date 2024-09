The Walking Dead Saison 8 Episode 3 : demi-molle zombifiable

Après un début de saison parfaitement catastrophique, Walking Dead tente de nous convaincre que la série n’est pas totalement en état de mort cérébrale et qu’il en reste encore quelque chose à sauver.

ATTENTION SPOILERS

« Arrêtez de vous batter »

MURDER PARTY

Et ça ne démarre pas super bien avec un montage alterné qu’on jurerait sorti d’une production Asylum complètement fauchée. Ezekiel alterne ainsi fusillade honteusement mise en scène (situations, réactions et conséquences parfaitement invraisemblables), avec un discours de motivation à ses troupes parfaitement générique.

Heureusement, le show revient rapidement aux mésaventures d’Andrew Lincoln, seules sources d’inconnues jusqu’ici, puisqu’il est tenu en joue par un personnage de seconde zone aperçu vaguement il y a des années. Manque de pot, plutôt que de faire agir ses protagonistes, la série préfère nous offrir un de ses dialogues écrits par un enfant sous Valium.

Andrew Lincoln, champion du monde du jouage de cocker tristouille

Alors que le montage alterne entre différentes fusillades, on comprend mal pourquoi Walking Dead n’a pas choisi des vétérans de l’action pour emballer ces premiers épisodes de la saison 8, dont le contenu exigeait logiquement un peu d’entrain et d’énergie. Il faudra en lieu et place se contenter de plans le plus souvent fixes, à la composition d’une rare laideur, alternant simplement les images désincarnées de figurants se tirant dessus au hasard. Et ce n’est pas un dialogue terriblement convenu entre Aaron et son compagnon, blessé sur le champ de bataille, qui va nous toucher, étant donné le peu de finesse avec laquelle le récit ballote ses personnages.

Parce que la souffrance est un art dans laquelle la série excelle, les scénaristes nous offrent une nouvelle session de « La Philo de l’apocalypse pour les Nuls » menée avec l’entrain de deux loutres fraîchement dépecées par Morgan et Jesus. Heureusement, leurs palabres sont bientôt interrompues par le premier gag involontaire de la saison, alors que Daryl sauve la peau de Rick dans ce qui restera l’élimination d’un second couteau la plus inintéressante et méprisable jamais mise en scène dans Walking Dead.

Mais nous retrouvons bientôt Morgan, le Terminator du Pré Vert, occupé à zigouiller des prisonniers au cours de ce qui s’avère la première scène de zombies digne de ce nom depuis le début de la saison. Et pour le coup, elle n’est pas désagréable pour un sou, grâce aux toujours formidables maquillages de KNB, une idée de mise en scène passablement vicieuse et quelques effets bien gores.

« Allez les copains, tout le monde peut faire une erreur ou deux par jour, en temps de guerre »

PETIT GREGORY ET GROS DARYL

Des semblants d’enjeux apparaissent enfin (après plus de deux heures de récit donc) alors que d’un côté Daryl et Rick se retrouvent embusqués par les Sauveurs, tandis que Jesus et Morgan nous jouent un remake de Karate Kid dans le lichen. Si on arrive à passer outre l’incroyable stupidité de la scène, dans laquelle deux alliés se bastonnent à dix mètres de prisonniers qui rêvent de les dessouder, la séquence est ridicule, juste ce qu’il faut pour nous divertir.

À la Colline, le traître Gregory, parce que son personnage a probablement été écrit par un auteur de blagues carambar en pleine dépression, tente de revenir chez ceux qu’il a essayé de tuer une poignée d’épisodes plus tôt. Heureusement pour lui, Maggie et tous ses alliés ont récemment subi une amputation du cortex cérébral, qui leur permet d’envisager de faire preuve d’indulgence envers ce salopard. Salopard qui essaie vaguement de jouer les bourreaux intransigeants quand Jesus arrive avec ses prisonniers.

Du côté du champ de bataille, les Sauveurs d’hier deviennent les zombies d’aujourd’hui. Nous découvrons que Daryl et Rick sont bien vivants, à la faveur d’une ellipse dont l’artificialité révèle tragiquement combien ce qui a précédé depuis l’ouverture de la saison 8 n’avait d’autre but que de gagner du temps.

The Raid 2 n’a qu’à bien se tenir

Aaron découvre avec horreur que son compagnon est mort et vient de se transformer en zombie. La scène pourrait être déchirante si le personnage, ou Eric, avaient été traités de manière à nous permettre de nous y identifier. Et c’est bien dommage, car elle contient ici et là une ou deux idées scéniques valables, ainsi qu’une écriture plus délicate que le reste de l’épisode.

Dans une scène, qui illustre sans finesse combien Daryl est devenu un tueur impitoyable, il découvre avec Rick que les mitrailleuses à gros calibre qu’il cherche depuis un moment ont été déplacées. Elles se trouvent désormais justement là où Ezekiel mène son attaque avec le sourire, qui se voit donc interrompu brusquement et vire au massacre.

« Attention, je suis une menace très très crédible »

L’épisode voudrait nous faire croire à la mort d’Ezekiel et de Carol, mais on commence à connaître la série et sa politique du doigt d’honneur paresseux. Evidemment, un figurant s’est interposé entre le bon goût et nos deux personnages fatigués, qui auront donc tout le loisir de survivre/être capturés/se sacrifier histoire de faire durer encore un peu un affrontement dont nous connaissons déjà l’issue.

Au-delà de la spectaculaire mollesse de ce troisième épisode, ce qui sidère le plus, c’est à la fois combien Walking Dead est devenu un show techniquement indigent (exception faite de trois plans avec des zombies, rien ne différencie visuellement le produit d’un film Z fabriqué à l’économie) et combien la série est incapable de suivre ses propres codes. En témoigne l’abandon des scènes où Rick apparait barbu et vieilli, comme si AMC était parfaitement conscient que le programme n’est plus capable de se renouveler et peut se permettre de s’écrouler sur lui-même.