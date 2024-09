Zorro : critique du nouveau OSS 117 avec Jean Dujardin  

Zorro pointé ?

Si le succès du Comte de Monte Cristo a bien prouvé quelque chose, c’est qu’on peut réinvestir des classiques du patrimoine culturel pour mettre en avant leur importance dans la pop-culture actuelle. Pierre Niney a été le premier à comparer Edmond Dantès à Batman, et ce parallèle est on ne peut plus évident avec Zorro. Entre la Haute-Californie et Gotham City, il n’y a qu’un pas, d’ailleurs franchi par les comics du Chevalier noir, dont les parents sont traditionnellement assassinés en sortant d’un cinéma diffusant… Le Signe de Zorro.

Le justicier masqué est un proto super-héros, et son retour sur nos écrans est a priori une belle manière de revenir à la source du mythe et de son impact. Honnêtement, on se doutait bien que cette nouvelle série n’allait pas jouer la carte de la relecture premier degré, malgré la réussite du Masque de Zorro en la matière. La seule présence de Jean Dujardin derrière le costume mettait la puce à l’oreille : ce Zorro sauce 2024 est une tentative de pastiche façon OSS 117.

Sur le papier, pourquoi pas, bien que cette énième déconstruction ricanante des icônes d’antan lasse un peu. Entre sa production design à la fois ambitieuse et kitsch (le tournage en Andalousie permet de réveiller l’héritage du western spaghetti avec une certaine ampleur) et le jeu volontairement outrancier de son comédien principal, cette relecture convoque l’esthétique de la série Disney de 1957, jusque dans le générique pseudo-épique.

Meilleur cosplay de Guy Williams

Le problème, c’est que le pastiche est censé reprendre des codes, pour mieux révéler leur désuétude au contact d’un autre contexte. Si on rit devant OSS 117, c’est parce qu’on dirait vraiment une série B d’espionnage des années 50-60. Le ridicule du héros et de sa pensée franchouillarde arriérée clashe avec les années 2000 dans lesquelles les films sont produits.

A contrario, Zorro ne sait jamais sur quel pied danser, et contrecarre son hommage amusé par des ruptures comiques plus franches, qui vrillent à la parodie. Ce déséquilibre est de toute façon explicité par la démarche bicéphale de Benjamin Charbit et Noé Debré. Don Diego de la Vega a raccroché les gants et le masque depuis 20 ans, et s’apprête à prendre les rênes de la ville de Los Angeles après le retrait de son père. Mais son nouveau rôle politique est vite confronté aux nobles de la ville et à leurs magouilles qui contournent les lois sans jamais vraiment les enfreindre. Tandis que Don Diego est impuissant, Zorro se montre de nouveau indispensable.

« J’aime me battre »

L’aventure au petit trot

Si Jean Dujardin convainc et charme sans peine, c’est parce qu’il rejoue sa partition la plus fameuse : l’homme prétentieux, presque touchant lorsqu’il est confronté à ses inaptitudes. Plus que jamais, les showrunners créent un fossé entre les deux personnalités de leur protagoniste, jusqu’à sombrer dans une caricature illogique. De la Vega est incompétent, et finalement peu concerné par les besoins du peuple opprimé (pourquoi se costumerait-il la nuit alors ?), là où Zorro est son antithèse.

Cette scission des alter-egos n’a en soi qu’une fonction : faire du récit un vaudeville rapidement ronflant entre Don Diego et sa femme Gabriella (Audrey Dana). Alors que la flamme du couple s’éteint, Zorro devient l’amant de la señora, pour un triangle amoureux à deux. L’exécution des situations comiques a beau être poussive, elle porte en elle le potentiel inassouvi de la série. A travers la comédie de mœurs, Zorro voudrait remettre en question la masculinité de son héros (ce que d’autres avaient fait avant elle), et les affres d’une double-identité désormais ancrée dans la pop-culture.

Antonio Banderas peut dormir sur ses deux oreilles

L’ensemble reste bien trop à la surface de ces enjeux, au même titre que son regard politique, perclus ici et là de quelques saillies (im)pertinentes. On pense en particulier au personnage de Don Emmanuel (Eric Elmosnino, l’atout comique principal des épisodes), sorte de Bolloré du XIXe siècle qui déloge tout un quartier avant de crier à l’augmentation d’une criminalité fantasmée.

C’est malheureusement face à ces rares réussites que l’échec de Zorro se fait sentir. Coincée entre ses hommages et ses élans parodiques envers tout un genre (pas toujours réussis d’ailleurs, comme en attestent des chorégraphies à l’épée d’une mollesse sans nom), cette saison passe à côté de son véritable sujet. Le justicier est fatigué et dépassé, et surtout contraint d’admettre que son retour s’accorde à la répétition constante du cycle de l’injustice. Los Angeles se fait toujours manipuler par les mêmes populistes et par une même royauté à l’agonie.

Tout l’arc de ce Zorro en pleine crise existentielle aurait dû être celui timidement exploré dans son dernier épisode : le symbole et le masque doivent dépasser Don Diego de la Vega pour appartenir au peuple. Mais pour ça, il aurait sans doute fallu un peu moins de blagues, et un peu plus de sincérité.

Zorro est disponible sur Paramount+ à partir du 6 septembre 2024 en France