Ce jeu de PlayStation a l’air fou et il sera le plus ambitieux de son studio

Astro Bot revient bientôt sur PlayStation et ça promet d’être complètement dingue.

Durant la dernière conférence de PlayStation (le State of Play) de ce 30 mai, la bonne surprise n’est pas venue de là où on l’attendait. Si on espérait être rassuré sur le cas Silent Hill 2, les images du remake, elles, nous ont laissés perplexes. En revanche, c’est l’annonce d’un autre titre, plus tard, qui aura mis tout le monde d’accord.

Il s’agit d’un jeu d’aventure pour Astro Bot, la mascotte de la PlayStation, développé par le studio Asobi. Le petit robot est, depuis la PS4, un personnage iconique des consoles de Sony et cette année, il gagne en grade. Comme on a pu le découvrir dans la bande-annonce, Astro Bot devrait donc bientôt se la jouer Mario dans un platformer 3D très ambitieux.

ASTRO BOY

La première fois que l’on jouait avec Astro Bot, c’était en 2013 dans The Playroom, une collection de mini-jeux conçus pour nous faire découvrir les différentes fonctionnalités de la DualShock 4 (manette de la console). Puis en 2016, Sony réemployait le personnage dans The Playroom VR.

C’est cependant avec Astro’s Playroom en 2020 que l’androïde est vraiment devenu populaire. Nombreux sont ceux qui se sont amusés à faire et refaire le jeu démo de la PS5 durant les premiers mois de vie de la machine, en attendant de poser les mains sur les premiers titres next-gen (et on a dû patienter un moment).

Le bon gros géant

On est quatre ans plus tard, et même les jeux next-gen de la PS5 sous-exploitent toujours les fonctionnalités de la DualSense (le nom de la manette). Hormis quelques exceptions – comme le récent Stellar Blade – la démo Astro’s Playroom n’a malheureusement que trop peu servi de modèle aux développeurs pour utiliser de façon créative la technologie de la manette Sony.

Un tort que le studio Asobi compte bien réparer lui-même. Et ce, en faisant revenir Astro Bot dans son propre jeu éponyme. L’idée est de proposer un platformer 3D digne des meilleurs titres Nintendo (impossible de ne pas penser à Mario, devant la bande-annonce), en diversifiant généreusement les level design et le gameplay. De plus, la PS5 semble enfin accoucher d’un jeu entièrement construit autour des multiples fonctions de sa DualSense (retour haptique immersif, gâchettes adaptatives dynamiques, micro intégré, capteurs sensoriels, etc.), l’un des plus gros atouts de la console.

Un hommage aux grands titres de la PlayStation

30 ANS POUR LA PLAYSTATION

« Nous avons écouté vos commentaires et maintenant, Astro revient dans une aventure spatiale gigantesque : la plus grande à ce jour », a expliqué Nicolas Doucet, directeur du studio, sur le blog officiel de PlayStation. « Dans ce tout nouveau jeu, vous explorerez 6 galaxies et plus de 80 niveaux à la recherche de l’équipage dispersé d’Astro.”

Le jeu verra donc Astro utiliser 15 capacités différentes, toutes exploitant la technologie de la DualSense. Team Asobi a aussi déclaré qu’Astro Bot célébrera les 30 ans de PlayStation et rendra hommage à ses franchises les plus célèbres (avec plus de 150 caméos et références).

Le héros que 2024 n’avait pas vu venir

UN TRÈS (TRÈS) GRAND JEU ?

Dans une récente interview donnée à Entertainment Weekly le 30 mai dernier, Nicolas Doucet n’a par ailleurs pas manqué d’enthousiasme et de confiance quant au résultat final de son projet :

« Nous voulions créer un grand jeu. […] Nous l’appelons Astro Bot car nous le considérons comme un nouveau départ. C’est vraiment un très très grand jeu. Je pense que pour nous, c’est le meilleur jeu que nous ayons jamais produit. »

Astro Bot devrait donc sortir le 6 septembre 2024 et on a très hâte de voir ce qu’il en retourne. La promesse est assez folle en tout cas.