Cette excellente TV 4K Hisense profite d’une belle remise à quelques jours de la rentrée

Déjà réputée pour sa polyvalence et son excellent rapport qualité-prix, la TV Hisense 55U6NQ voit son prix chuter sous les 500 € en ce moment.

À l’heure actuelle, il n’y a plus forcément besoin de dépenser des mille et des cents pour avoir accès à un téléviseur 4K de qualité. En effet, les fabricants s’efforcent à proposer des modèles d’entrée de gamme aux prestations plus qu’honorables, et qui plairont sans aucun doute aux amateurs de films, séries et autres jeux vidéo.

Parmi eux, la TV Hisense 55U6NQ a su s’imposer comme l’une des dalles incontournables dans sa gamme de prix. Et cela tombe bien, car elle bénéficie actuellement d’une très belle réduction de 100 € sur le site de Son-Video.

Pourquoi c’est un bon plan ?

Commercialisée à 599 € pour son lancement, cette TV Hisense 55U6NQ profite d’une réduction de 100 € pour ne coûter « que » 499€ et devenir l’un des modèles avec le meilleur rapport qualité-prix en 2024.

Dans le même temps, il faut savoir que ce téléviseur a reçu les éloges de nombreux clients puisqu’il comptabilise une note moyenne de 4,3/5 chez les principaux revendeurs sur Internet. De quoi encourager les acheteurs à sauter le pas pour investir dans une TV 4K.

Quels sont les plus grands atouts de la TV Hisense 55U6NQ ?

Pour pouvoir séduire les consommateurs avec une TV 4K de qualité sans faire gonfler le tarif pour autant, le fabricant Hisense a dû être ingénieux. Et cela transparaît clairement sur cet écran qui est un véritable concentré de technologie à la portée de toutes les bourses.

Tout d’abord, il est équipé d’une très belle dalle QLED avec un rétroéclairage Mini-LED de 55 pouces (139 cm de diagonale) qui a l’avantage d’être compatible Dolby Vision IQ et HDR10+ Adaptative. Une option généralement réservée aux modèles plus haut de gamme, dont les tarifs de lancement dépassent allègrement les 1 000 €, et qui ravira sans aucun doute les grands amateurs de cinéma.

En plus de son contraste exceptionnel par rapport à son prix, ce téléviseur propose également de nombreuses fonctionnalités pour le gaming telles que le VRR (taux de rafraîchissement variable) et l’ALLM (mode de faible latence automatique) qui offrent une fluidité et une réactivité optimales en toutes circonstances. Fini les images qui se déchirent à l’écran.

Mais au-delà de sa dalle au rendu spectaculaire, la Hisense 55U6NQ brille aussi grâce à ses options de Smart TV qui permettent aux utilisateurs d’accéder facilement à leurs plateformes de streaming préférées via l’OS Vidaa. Que ce soit Netflix, Disney+, Amazon Prime Video ou même YouTube, il y a l’embarras du choix.

Il est aussi possible d’y relier sans fil un smartphone, un ordinateur ou une tablette grâce à la connectivité réseau qui facilite la diffusion de contenus via des appareils externes. Sans oublier sa connectique fournie qui inclut – entre autres – 3 ports HDMI, 2 ports USB et un contrôleur Bluetooth. Pratique.

Et pour terminer, ce téléviseur Hisense n’a pas à rougir en termes de qualité sonore puisqu’il est compatible Dolby Atmos pour créer un effet de son spatial qui semble se diffuser à plusieurs endroits de la pièce. De quoi retrouver à faible coût l’ambiance d’une salle de cinéma, même s’il faudra probablement investir dans de véritables enceintes de home-cinéma pour obtenir un rendu pleinement concluant.

Pour faire le bilan, la TV Hisense 55U6NQ s’adresse principalement aux fans de films, séries, jeux vidéo et compétitions sportives qui souhaitent s’immerger dans leurs contenus favoris sans avoir à casser la tirelire. Sa dalle aux couleurs et aux contrastes saisissants saura émerveiller les spectateurs dès le premier coup d’œil, tandis que ses nombreuses fonctionnalités intégrées permettront d’apprécier pleinement l’expérience visuelle et sonore sans avoir à bouger du canapé. Et tout cela, pour seulement 499 € chez Son-Video.com.

Points forts de la TV Hisense 55U6NQ :

Les couleurs et le contraste impressionnants de la dalle 4K

La ribambelle d’options consacrées au gaming

L’OS Vidaa qui offre un accès très simple aux différents services de VOD

Le rapport qualité-prix presque imbattable

Points faibles :

L’angle de vision parfois limité, avec une image légèrement moins claire lorsqu’elle est regardée de côté

