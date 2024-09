L’excellent vidéoprojecteur 4K Samsung The Premiere vendu à moitié prix

Considéré comme l’un des portes étendards de la gamme de vidéoprojecteurs 4K Samsung, le The Premiere LSP7T profite actuellement d’une remise qui risque d’inquiéter la concurrence.

Les vidéoprojecteurs à ultra-courte focale font rêver plus d’un cinéphile, et à juste titre. Il faut dire que le réalisme et la précision de leurs images donnent l’impression d’avoir accès à une véritable salle de cinéma depuis son salon.

Mais cette qualité a aussi un prix qui n’est hélas pas à la portée de tous les budgets, car il faut généralement compter plusieurs milliers d’euros pour pouvoir s’offrir un tel bijou de technologie. Mais il est possible de réduire largement la facture en surveillant les diverses promotions qui émergent chez les revendeurs, notamment avec cette superbe réduction de 1 700 € sur le Samsung The Premiere LSP7T chez Son-Video. Coup d’œil sur ce modèle d’exception à prix cassé.

Pourquoi c’est un bon plan ?

D’ordinaire commercialisé à 3 490 €, le projecteur Samsung The Premiere LSP7T voit son tarif dégringoler à 1 790 € grâce à une remise extraordinaire sur le site de Son-Video.com. Une belle opportunité de s’offrir un modèle ultra premium à un tarif (un peu) moins onéreux.

Bon plan Profitez de l’offre sur le projecteur Samsung The Premiere LSP7T

Mais en plus de cela, il faut savoir que ce vidéoprojecteur a reçu un excellent accueil critique des clients qui lui ont attribué une note moyenne de 4,3/5 chez les principaux revendeurs. Un argument non négligeable pour pouvoir investir une telle somme l’esprit léger.

Quels sont les atouts majeurs du projecteur Samsung The Premiere LSP7T ?

S’il y a bien une chose qui frappe les utilisateurs du Samsung The Premiere LSP7T en premier, c’est sans aucun doute la qualité de l’image 4K UHD compatible HDR10+. Car en plus d’être très lumineuse (2 200 lumens) et parfaitement équilibrée en termes de contrastes et de colorimétrie, elle peut aussi s’étendre sur 3 mètres de diagonale à 30 cm de la toile de projection. De quoi offrir une immersion à couper le souffle.

Par ailleurs, les cinéphiles les plus exigeants pourront activer le mode Filmmaker qui projette l’image d’un film ou d’une série en tenant compte des réglages définis par le réalisateur. Histoire d’avoir un rendu le plus fidèle possible aux choix de l’équipe technique.

Pour accéder facilement à ces programmes, il faut également savoir que le Samsung The Premiere LSP7T embarque une interface Tizen OS de type « Smart TV » qui – lorsque l’appareil est connecté à un réseau Wi-Fi – offre un accès privilégié à de nombreuses plateformes de streaming vidéo (Netflix, Prime Video, YouTube…) et audio (Spotify, Deezer…). Sans oublier les assistants vocaux qui permettent de commander le projecteur grâce au simple son de la voix.

Bon plan Profitez de l’offre sur le projecteur Samsung The Premiere LSP7T

En parlant d’audio, cet appareil n’a clairement pas à rougir puisqu’il est doté d’un système audio stéréo 2.2 canaux ainsi que deux haut-parleurs pour les basses fréquences. Son amplification de 30 W sera donc idéale pour percevoir clairement les dialogues et profiter d’une certaine immersion sonore, même si les plus exigeants se tourneront sans doute vers des enceintes dédiées au home-cinéma.

Et pour terminer, le projecteur Samsung The Premiere LSP7T dispose d’une connectique complète avec 3 entrées HDMI, un port USB multimédia alimenté, mais également une sortie audio numérique optique pour pouvoir y relier un amplificateur externe. Les amateurs de connexions sans-fil seront aussi ravis d’apprendre qu’il est équipé d’un contrôleur Bluetooth et d’une connectivité Wi-Fi.

S’il fallait résumer les points forts du Samsung The Premiere LSP7T en quelques lignes, difficile de ne pas mettre en avant le rendu saisissant de son projecteur laser 4K et des nombreuses fonctionnalités qui permettent de peaufiner les réglages visuels avec une extrême précision. Mais au-delà de sa qualité d’image bluffante, il brille aussi par son design épuré et sa polyvalence qui conviendra aussi bien aux gamers, qu’aux amoureux de compétitions sportives ou de films et séries. Et tout cela, à un tarif qui aura rarement été aussi bas.

Points forts du projecteur Samsung The Premiere LSP7T :

Une qualité visuelle (presque) comme au cinéma

Un accès facile à de nombreux services de VOD et d’écoute musicale

Un rendu sonore plus qu’honorable grâce à ses haut-parleurs intégrés

Un rapport qualité-prix quasi imbattable

Points faibles :

L’interface Tizen OS gagnerait à être plus fluide

La nécessité d’acheter une toile de projection en plus (si votre mur n’est pas lisse).

Bon plan Profitez de l’offre sur le projecteur Samsung The Premiere LSP7T

Pourquoi Son-Video.com ?

Ecran Large s’associe à Son-Video.com pour vous faire des recommandations sur les conditions de visionnage de vos films et séries à la maison. Pourquoi eux ? Parce que ces passionnés ont développé une culture de l’expertise et du conseil, y compris au travers de leur chaîne YouTube, qui regorge de tutos et de critiques d’équipements.

Mais c’est quoi un partenariat Ecran Large ? On explique tout par ici !