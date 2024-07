Le créateur de Destination Finale va s’attaquer à une célèbre légende urbaine dans Bloody Mary : Origins

Après les règlements de comptes de la mort dans Destination Finale, Jeffrey Reddick s’intéresse à une légende urbaine connue de tous : Bloody Mary.

Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary… Si vous l’avez lu à haute voix devant un miroir, vous êtes dans la merde. Du moins selon la légende urbaine Bloody Mary, grand classique des cours d’école que vous connaissez sûrement. Un petit jeu dont l’origine est difficile à tracer et qui a connu plein de variations, la plupart évoquant l’apparition d’une entité féminine au visage ensanglanté. C’est aussi le nom d’un cocktail souvent dégueulasse, mais c’est une autre histoire.

La légende a déjà eu les honneurs du petit et du grand écran, que ce soit dans les Paranormal Activity ou même dans quelques films dédiés. Elle a même eu droit à son épisode d’Urban Legend, le troisième. Et ce n’est pas terminé, puisqu’un nouveau long-métrage américain se prépare, Bloody Mary : Origins.

OK, Urban Legend 3, c’est nul

Destination bloody

Le projet, tel qu’annoncé par Deadline, est en réalité adapté d’un livre intitulé Mary: The Summoning et écrit par Hillary Monahan. Le roman raconte comment un groupe d’adolescentes trouve une incantation qui peut invoquer la véritable Bloody Mary. Le fantôme attrape l’une des jeunes filles à travers le miroir et la force à revivre ses derniers jours. Pour l’arracher à son horrible destin dans le passé, ses amies doivent combattre l’entité dans le présent.

La promesse d’un récit étalé sur deux temporalités a de quoi faire lever un sourcil, d’autant qu’il est cosigné Jeffrey Reddick. Celui-ci s’est fait connaître avec le scénario du premier Destination Finale (il est crédité également sur le deuxième). Depuis, il a persisté dans la série B d’horreur avec le Day of the Dead de Steve Miner, The Final Wish et bien d’autres. Il fut épaulé ici par John Stancari, décédé en 2018 d’un cancer. Le tout est coproduit par Todd Slater, derrière d’innombrables bis, mais également le très remarqué La nuit a dévoré le monde, ainsi que par les studios Vast Entertainment et DreamPunk Entertainment. Aucun réalisateur n’a pour le moment été annoncé.

Une personne pas contente dans Destination Finale, premier du nom

Pas de quoi non plus s’extasier : étant donné les personnalités impliquées, on est loin d’une superproduction hollywoodienne. Toutefois, on n’est pas non plus à l’abri de voir le film débarquer dans nos multiplexes sous un titre plus racoleur encore (Bloody Mary : les origines du mal par exemple). Evidemment, Slater n’a pas manqué d’assumer ses envies de franchise… Il voudrait probablement s’inspirer jusqu’au bout de Destination Finale, dont le prochain opus, sous-titré Bloodlines, est encore en production. Aucune date de sortie n’est cependant à signaler.