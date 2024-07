Le vrai biopic d’Elvis Presley : le méconnu Rock-o-Rico, par le papa d’Anastasia

Don Bluth croquait mieux que personne Elvis Presley dans Rock-o-Rico.

On peut différencier les personnes qui ont grandi dans les années 90 en fonction des dessins animés de Don Bluth auxquels ils ont été exposés. Les mieux ajustés sont ceux qui ont vu et adoré Anastasia et Fievel, tandis que les futurs geeks et marginaux regardaient en boucle Le petit dinosaure et la Vallée des Merveilles, Poucelina ou encore Brisby et le secret de NIMH.

Mais il existe une troisième catégorie d’enfants de la décennie 1990. Les plus égarés d’entre tous, qui regardaient en boucle leurs VHS de Charlie mon héros et de Rock-o-Rico ; sans savoir qu’à chaque visionnage ils perdaient un peu plus la tête, les yeux rivés devant des images et des histoires totalement frappées. Ceux-là sont condamnés à devenir obsédés par le cinéma et ses bizarreries, et la seule manière qu’ils ont trouvé pour garder les pieds sur terre, c’est d’en parler sur Ecran Large.

De tous les OFNI (Objets Filmiques Non Identifiés) produits par le célèbre duo de l’animation américaine Don Bluth et Gary Goldman, nul n’est aussi étrange que Rock-o-Rico. Le rejet total de la critique à l’époque de sa sortie en 1991 n’a rien de surprenant de ce fait. Avons-nous aujourd’hui le recul nécessaire pour comprendre qu’il s’agit là d’un grand film mal compris ?

Il a changé, Austin Butler.

C’est un coq, que dis-je !

Rock-o-Rico raconte l’histoire d’un super coq de basse-cour nommé Chantecler. Un peu bête, mais surtout beau et talentueux, chaque jour il chante pour faire lever le soleil et apporter joie et paix d’esprit à tous ses amis de la ferme qui l’admirent et l’adulent. Jusqu’au jour où les adorateurs de la nuit, sous les ordres du Grand Duc (un hibou très méchant), piègent le pauvre Chantecler et l’empêchent de chanter. Le soleil se lève sans lui et la superstar découvre alors qu’il est inutile et part en exil. Sauf qu’après son départ, la nuit s’installe éternellement et les hiboux prennent le contrôle de la ferme…

L’idée d’une réalisation sur les aventures de Chantecler ne vient pas de Don Bluth, mais de Walt Disney. En effet, le personnage a été inventé au début du 20ème siècle par un des plus grands dramaturges de la langue française, Edmond Rostand. Celui-ci, après le succès retentissant de son Cyrano de Bergerac, est parti vivre à la campagne et a décidé d’écrire une ode à la nature et aux traditions rurales de notre pays, en opposition avec le cynisme froid des cités.

Théâtre animal

Dans les années 40, le papa de Mickey s’y intéresse et il commande à ses artistes des recherches visuelles et scénaristiques dans l’idée de produire une adaptation. Le projet renaît finalement dans les années 60 avant d’être abandonné pour deux raisons : la difficulté de trouver une structure narrative satisfaisante à partir d’une pièce à la dramaturgie trop complexe et le fait qu’un coq ne soit pas un protagoniste assez emblématique (comprenez : pas assez vendeur en peluches) pour l’esprit du s...