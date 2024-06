Anastasia : avant le film d’animation de votre enfance, le grand classique avec Ingrid Bergman

De toutes les fictions qu’a pu engendrer le mystère Romanov, le film d’animation de Don Bluth et Gary Goldman, Anastasia, est certainement la plus célèbre. Et peut-être la meilleure. Mais il serait dommage d’oublier ce qu’il doit à l’Anastasia d’Anatole Litvak, sorti en 1956, avec Ingrid Bergman dans le rôle-titre.

En octobre 1917, la révolution russe qui renverse le tsarisme fait de nombreuses victimes. Parmi elles, la famille impériale, le Tsar Nicolas II, sa femme et leurs enfants, qui seront séquestrés puis exécutés en secret en juillet 1918. Les circonstances de cet assassinat sans témoins a donné lieu aux théories les plus farfelues au cours des ans, d’autant que les corps des Romanov n’ont été retrouvés et identifiés que tardivement. La légende a voulu, pendant des décennies, qu’au moins l’une des filles du Tsar se serait échappée…