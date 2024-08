La Nuit se traîne : critique d’une course-poursuite endiablée 

La nuit lui appartient

Mady (Jonathan Feltre, immédiatement charmant) est étudiant le jour, et serrurier la nuit. En quelques minutes, Michiel Blanchart laisse entrevoir l’évidente bonhomie de son protagoniste fan de Petula Clark, résilient face à un quotidien qu’on devine difficile. Bonne poire, le jeune homme accepte un soir de dépanner une femme, mais la porte qu’il ouvre n’est pas la sienne. L’inconnue en profite pour voler un sac plein d’argent avant de s’enfuir, et Mady se retrouve malgré lui embarqué dans les affaires d’un gang mené par un certain Yannick (Romain Duris, génial et inquiétant).

S’il ne retrouve pas la somme avant le lever du soleil, c’est lui qui passe à la casserole. Simple, carré, et surtout diablement efficace, La Nuit se traîne trouve dans son compte à rebours la source d’adrénaline idéale pour sa suite de péripéties, transformant pour l’occasion les rues de Bruxelles en labyrinthe envoûtant. Si un plan de drone choisit de retourner la ville sur elle-même pour la plonger dans une pure dimension de film de genre, Blanchart ne se complait pas dans cette note d’intention un peu facile.

Une offre qu’il ne va pas pouvoir refuser

Pour sûr, son premier long-métrage impressionne par son style, qui ne recule devant aucune prise de risque spectaculaire. Épaulé par le soutien de Gaumont à la production, La Nuit se traîne puise une véritable chorégraphie de ses courses-poursuites en voiture, et s’offre quelques jolis moments de bravoure à la caméra, comme ce plan-séquence qui suit Mady à vélo en train de s’engouffrer dans une station de métro.

Pour autant, le réalisateur esquive le piège récurrent des premières œuvres et leur côté m’as-tu-vu qui catalogue leurs références et leurs prouesses. Blanchart assume ses inspirations (un peu de Fincher par-ci, pas mal du After Hours de Scorsese par-là), et les digère au mieux pour garder en ligne de mire la tension de son concept.

Si ses effets les plus explicites reflètent une grisante ambition, la retenue globale de sa mise en scène est portée par une sobriété et une économie au service du rythme. En plus d’exploiter la topographie de ses décors avec beaucoup de soin, le film épure son montage au maximum, pour faire de chaque séquence un punch en attente du suivant.

It was at this moment Jackson knew… he f****d up

Black Lives Run

On pourrait penser que ce sentiment d’urgence et de panique ferait figure de minimum syndical dans la plupart des thrillers de ce type. Mais la réussite de La Nuit se traîne souligne ce qui manque à moult de ses concurrents : l’empathie envers son personnage principal. Trop gentil mais lucide, Mady est soudainement contraint de réagir face à toute cette agitation qui lui tombe sur le coin de la gueule. Plus la situation est désespérée, plus sa manière d’être révèle sa véritable personnalité, et les conséquences de ses choix.

Michiel Blanchart a d’ailleurs conscience que son récit dépend d’un pivot spécifique. Alors qu’il se sait piégé par cette histoire de banditisme, son héros a l’opportunité d’appeler la police. Mais il se retient, à la dernière minute, de peur du traitement qu’il pourrait subir en tant que Noir que tout accuse.

À cela s’ajoute le contexte que le réalisateur choisit en arrière-plan de sa course-poursuite effrénée : une manifestation anti-raciste, en réponse à une bavure policière. Mady, jusque-là caché derrière les écrans de télévision ou les postes de radio qui relaient cette information, se voit propulsé dans cette réalité hyper-violente. On le voit venir, mais difficile de ne pas jubiler lorsque Blanchart convoque cette foule en colère au cœur de cette fuite en avant.

On le rappelle : la jeunesse emmerde le RN

Au-delà de renouveler la scénographie, la séquence voit Mady être emporté dans un flux, image d’une société qui a toujours déconsidéré et broyé cette jeunesse racisée. Le constat est d’autant plus dur quand on voit à quel point les rues de Bruxelles sont vides le reste du temps. Sans personne pour l’aider, le personnage est poussé à l’action, comme jamais auparavant.

Dans les faits, cette bascule n’empêche pas un petit ventre mou à mi-parcours, aisément pardonné au vu de l’efficacité générale du scénario. Plutôt que d’appesantir son thriller d’un discours indigné sur un racisme systémique et cruel, Michiel Blanchart met cette brutalité en pratique dans cette nuit d’horreur, qui vaut mieux que mille mots.