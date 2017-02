Les nouveaux Contes de la Crypte s'annoncent dans une vidéo angoissante

Sans nouvelles depuis deux mois, on commençait à s'inquiéter pour le retour des Contes de la Crypte après qu'on nous ait dit que le projet serait probabklement gelé pour des questions de droits. Mais tout va mieux. Tant mieux. Ou alors non ?

Dans un mouvement typique du cinéma hollywoodien, M. Night Shyamalan est en pleine phase de rédemption / résurrection. Celui que tout le monde moquait il y a encore quelques années est tranquillement en train de remonter au sommet avec The Visit, Split, le prochain Incassable 2 (on croise les doigts très fort) et évidemment sa reprise en main de la série Les Contes de la Crypte pour le réseau TNT.

Fin 2016, le projet avait connu un sacré revers qui dépassait quelque peu le cadre de la série puisque ce ne sont pas seulement Les Contes de la Crypte qui étaient remis en cause pour des questions légales, mais tout le programme Horror Block qui devait l'accueillir dans quelques mois, laissant les fans dans la consternation.

Les gars du site Bloody Disgusting, pas franchement d'accord que ça ne se fasse pas au final, ont écumé le net pour trouver de nouvelles infos et sont tombés sur un étrange teaser vidéo qu'on nous avait bien caché. On y voit un homme d'entretien dans un couloir sombre et désert, témoin d'une étrange manifestation. L'ambiance est glauque et angoissante à souhait, aucune trace d'humour ou du Cryptkeeper mais pourtant il s'agit bel et bien du teaser des nouveaux Contes de la Crypte. Mais ce n'est pas tout puisqu'une seconde vidéo se cachait sur le site Viméo : une featurette tout ce qu'il y a de plus classique où Shyamalan lui-même présente son concept pour la relecture de la série.

Il semblerait que ces deux vidéos aient été commissionnées par TNT afin d'appuyer la promo de la série le moment venu. Rien ne nous indique si le projet est en cours de préparation, si les problèmes de droits sont en passe d'être résolus ou si tout a été abandonné. Le suspense est insoutenable, mais les responsables du network n'ayant pas encore déclaré officiellement l'annulation du projet, il reste peut-être un espoir.