Le réseau TNT vient-il d'annuler le retour des Contes de la Crypte ?

Depuis son annonce l'été dernier, le retour des Contes de la Crypte a prouvé que la saga était encore bien vivante dans le coeur de ses fans et qu'elle n'attendait qu'un diffuseur pour renaitre de ses cendres. Et aujourd'hui, elle est peut-être en train de mourir sous nos yeux.

Attention, tout ce qui suit ne bénéficie d'aucune confirmation officielle de qui que ce soit et il faut donc prendre l'information pour ce qu'elle est, rien de plus. On ne dit pas que c'est vrai, on ne dit pas que c'est faux non plus, nous sommes comme vous, on ne sait pas. Ceci étant dit, il se passe peut-être de drôles de choses autour des Contes de la Crypte.

Alors que la série était prévue pour démarrer sa production en 2017 sous la houlette d'un M. Night Shyamalan très passionné par son sujet et qu'elle devait faire les beaux jours du réseau TNT, un article du site Bloody Disgusting vient de jeter un gros doute sur ce doux rêve qui commençait enfin à devenir réalité.

En effet, le journaliste affirme savoir d'une source très proche de la production, que le projet connait d'importantes difficultés et que la série pourrait déjà être annulée. Le réseau TNT travaillait à l'élaboration d'une case dédiée spécifiquement à ce type de programme, le Horror Block et qui comptait en son sein deux autres séries en préparation, Time of Death et Creature. Selon notre confrère, les trois projets auraient été mis entre parenthèses, voires purement et simplement tués dans l'oeuf, en raison d'importants problèmes de budget.

Encore une fois, il ne s'agit que d'une rumeur et ni Shyamalan, ni un des responsables du réseau ne s'est encore exprimé sur le sujet, mais si cela s'avère vrai, ça craint. On vous tient évidemment au courant.