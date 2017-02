Promis, le reboot de Van Helsing sera terrifiant et différent des autres blockbusters

La Universal prépare son propre univers étendu basé sur ses célèbres monstres et La Momie ouvrira le bal dès le 7 juin prochain. En attendant que Van Helsing fasse son grand retour.

Sorti en 2004, Van Helsing devait être le point de départ d'une franchise mais le sort (et le score au box-office) en a décidé autrement. Résultat : le chasseur de vampires est tranquillement resté dans sa cabane pendant les 10 années qui ont suivies. Mais tandis que les univers étendus deviennent la norme des blockbusters, Universal s'est dit qu'il lui manquait le sien et a donc décidé de dépoussiérer ses monstres. Et c'est une véritable invasion qui nous attend ces prochaines années et oui, Van Helsing sera évidemment de la partie.

On a déjà parlé plusieurs fois de ce reboot qui n'aura que peu de liens avec le film original de Stephen Sommers, en disant qu'il adoptait une approche à la Mad Max, qu'il se déroulerait de nos jours et qu'il serait une variation romantique autour du combat du chasseur de vampires. Aujourd'hui, c'est le scénariste Eric Heisserer (Premier Contact) qui nous en dit plus au micro de Collider :

"Je pense que la plus grande information que nous ayons révélée est que l'histoire sera contemporaine. Je pourrais vous parler de mon état émotionnel, de ma passion et de ma frustration face à tous ces films ou un personnage avec des aptitudes extraordinaires résout un problème auquel personne ne trouve de solution. Je voulais justement parler de quelqu'un qui n'a aucun pouvoir et qui se sort de très gros problèmes par les ressources dont il dispose et sa ténacité. Parce que je n'aime pas que nous insufflions dans la tête des gens et dans notre culture l'idée que seuls des super-héros peuvent résoudre les problèmes du monde. J'aime à penser que n'importe qui peut devenir un héros du quotidien et réparer quelque chose."

Un angle d'approche surprenant, totalement à l'opposé de Van Helsing et qui tombe sous le sens quelque part. Mais, gros film oblige, ce reboot ne sera pas un genre d'épisode de MacGyver, parsemé d'effets spéciaux, il sera aussi un film d'horreur qui fera très peur.

"Je ne sais pas à quoi cela va ressembler au bout du compte, donc je me garde bien de tout commentaire. Je dirais que mon intention est de le rendre aussi effrayant que possible, déjà parce que je sais le faire et aussi parce que lorsque vous êtes le seul être humain entouré d'un tas de créatures, cela doit être terrifiant."

Oh, que voilà une belle promesse !