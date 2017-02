Et si le Joker de The Dark Knight affrontait le Joker de Suicide Squad

Le match de l'année et c'est Batman qui va être content... ou pas !

On critique souvent les crossovers un peu inutile que la production hollywoodienne nous pond juste pour faire du fric. Mais c’est vrai que parfois, on aurait bien envie de savoir qui est le plus fort entre tel et tel personnage. Qu’ils soient issus d’un monde totalement différent ou au contraire du même univers.

Et bien, les vidéastes de la chaîne Ismahawk se prennent parfois au jeu de la reconstitution. Ils s’amusent à réaliser quelques battles assez jouissives quand l’envie leur en prend. Au centre de l’attention cette fois, le personnage du Joker confronté à son autre lui. En effet, le combat oppose le Joker interprété par le regretté Heath Ledger dans The Dark Knight et celui campé par le barré Jared Leto dans Suicide Squad.

Le résultat est assez fun, plutôt très bien produit et on a enfin une idée de qui serait le plus fort, redoutable ou dingue des deux, c’est selon. On vous laisse apprécier.