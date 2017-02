Eva Green et Gemma Arterton vont se faire plein de bisous dans Vita & Virginia

On ne va pas s'en cacher plus longtemps, à la rédaction d'EcranLarge, on aime les femmes. Et pas seulement pour ce que vous croyez bande de petits saligots. Non, on les aime aussi parce qu'elles sont sympa et parce que parfois, elles font des trucs entre elles. Et ça c'est cool.

Après cette entrée en matière proprement révoltante qui nous attirera sans doute une pelletée de procès pour misogynie, retrouvons quelque peu nos esprits et parlons cinéma. Donc Eva Green est une des superstars du moment, elle est très belle, c'est une excellente actrice, et on a tous envie d'aller faire soigner nos dents chez son père du côté des Champs-Elysées des fois qu'elle serait de passage.

Gemma Arterton, après un début de carrière explosif, s'est faite plus discrète mais devrait bientôt faire son grand retour, notamment avec le très, très bon The Girl with all the gifts. Et bien figurez-vous que ces deux icônes seront réunies très bientôt sous l'oeil avisé de la réalisatrice Chanya Button dans la romance lesbienne Vita & Virginia.

Point de thriller goudou à la Bound cependant, puisqu'ici nous assisterons à un véritable morceau d'Histoire puisque le film racontera la romance entre l'écrivaine Virginia Woolf (Green) et la poétesse Vita Sackville-West (Arterton) dans les années 1920. On y parlera forcément de remise en question des codes moraux en vigueur à l'époque dans la société anglaise, tout autant que place de la femme, libération sexuelle et tolérance. Bref, un beau programme des plus importants en ce moment où nos libertés semblent fondre comme neige au soleil et où cela redevient très chaud pour les romantiques. A noter que cette liaison passionnée à permis à Virginia Woolf d'écrire son très célèbre Orlando, ce qui n'est pas rien.

Donc, on remballe notre humour de gros beauf, on retrouve ses esprits et on se prépare à voir une belle histoire d'amour sur fond de progrès social, d'égalité et de libération des moeurs. Donc, retirez vos plaintes les amis, on est dans le même camp en fait. Merci bien.