Regardez Jake Gyllenhaal chanter devant la caméra du réalisateur de True Detective

Avant de revenir dans les salles obscures, Jake Gyllenhaal passe par Brodaway en musique.

Après avoir tourné maigre comme un clou dans NightCall, baraqué comme jamais dans La Rage au ventre ou encore en double dans Enemy, Jake Gyllenhaal prouve une nouvelle fois qu’il sait tout faire. Puisqu’après Ryan Gosling et Emma Stone dans La La Land, lui aussi s’est mis à la chanson.

Pour la promotion du musical Sunday in the Park with George dans lequel il joue à Broadway, le talentueux acteur de 36 ans a interprété en vidéo la chanson la plus connu du musical. Le tout filmé sous la direction de Cary Fukunaga, le réalisateur de True Detective, et donc dans un génial plan-séquence qui nous rappelle l’ambiance du Birdman d'Iñárritu en mode Les Misérables de Tom Hooper.

« Voici ce qui arrive quand Riva Marker (le président badass de NineStories) et moi-même invitons Cary Joji Fukunaga aux répétitions de notre nouvelle comédie musicale à Broadway » a publié Jake Gyllenhaal sur sa page Facebook.

C’est la première fois que l’acteur américain chante à Broadway mais ce n’est pas la première fois qu’il y joue. Il avait déjà foulé les planches en 2015 dans la pièce Constellations. Au cinéma, il faudra attendre avril prochain pour le voir dans la science-fiction horrifique Life – Origine Inconnue.