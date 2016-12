Ca se confirme, les nouveaux Contes de la Crypte sont bel et bien dans la tourmente

Hier, nous vous faisions part d'une inquiétante rumeur concernant le retour des Contes de la Crypte. Malheureusement, les nouvelles ne sont pas meilleures et il faut probablement se préparer au pire.

Le site Bloody Disgusting avouait hier être en possession d'informations concernant les problèmes que rencontre le projet de reboot des Contes de la Crypte par M. Night Shyamalan. En fait, ce n'était pas que cette série qui était concernée mais tout le programme du réseau TNT, Horror Block qui comptait en son sein deux autres séries : Time of Death et Creature. La raison invoquée était d'importants problèmes de budget pour arriver à concrétiser ces séries.

Mais comme rien d'officiel n'avait été confirmé, on pouvait encore se permettre de penser qu'il ne s'agissait là que d'une des nombreuses rumeurs infondées qui circulent sur le web régulièrement. Sauf que voilà, le site Bloody Disgusting n'en est pas resté là et est arrivé à joindre l'un des représentants du groupe TNT pour qu'il leur explique vraiment ce qui se passe. Et préparez-vous à être sacrément déçus :

"La gestion des droits de ce classique vintage est compliquée. TNT et d'autres sont à la recherche d'une solution depuis plus d'un an, avec quelques progrès significatifs. Nous attendons que cette question soit totalement résolue pour poursuivre le développement actif de cette belle franchise."

En d'autres mots, TNT, malgré ses multiples annonces, ne détient pas la totalité des droits de la série qui se trouve donc mise en pause pour une durée indéterminée, dans l'espoir que cette affaire s'éclaircisse ou non. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que la série démarre durant le quatrième trimestre de 2017 comme c'était prévu à l'origine.

On croise néanmoins les doigts pour que ce fâcheux contretemps se règle de la bonne manière. Ah et puis Joyeux Noël...