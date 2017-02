Jackie : la critique brushinguée

La (dé)construction d’une icône

Avoir intitulé ce film du seul prénom de la première Dame, par opposition au film Neruda, est en soi très éloquent. Larrain cherche la femme derrière le mythe, au moment précis où le statut de celle-ci bascule, et où la première dame redevient une femme comme les autres.

L’épisode mis en scène dans le film est en effet rigoureusement circonscrit, se concentrant sur les derniers jours de Jackie à la Maison Blanche, après l’assassinat de son mari. De l’organisation des funérailles de Kennedy, à la marche funèbre accompagnant le cercueil, le spectateur suit le personnage de Jackie, en prises avec le paradoxe de devoir vivre son drame intime sous le regard du monde entier.

Natalie Kennedy

Plus qu’un film sur Jackie Kennedy, on a l’impression de voir un film sur Natalie Portman, qui est de tous les plans. Certes, on n’aurait pu rêver d’une autre actrice pour interpréter le rôle. Sans singer la première dame - à qui elle ne ressemble guère - Natalie Portman lui emprunte sa tonalité si caractéristique et lui infuse un mystère et une sensualité troublants.

Le problème, justement, c’est que le personnage de Jackie tend à s’effacer derrière la comédienne Natalie, tenant le spectateur à distance des affres émotionnelles traversées par l’héroïne. La caméra de Pablo Larrain sonde le beau visage de l’actrice, le sublime, mais ne le malmène jamais, comme s’il n’osait pas tuer le mythe, comme s’il le respectait trop pour pouvoir y toucher. On reste étrangement insensible au malheur de Jackie, on la regarde pleurer sans vraiment s’émouvoir, conscient à chaque instant qu’il s’agit d’un jeu de comédienne.

A la surface du mythe

Avec ses plans stylisés, sa reconstitution soignée des années 70, Jackie donne l’impression d’une belle mécanique qui tourne un peu à vide. Exception faite de la scène de la fusillade, très habilement mise en scène, la structure du film pâtit d’un systématisme pesant. Le fastidieux exercice de l’interview, qui constitue le canevas artificiel des révélations de Jackie, épuise le spectateur par ses allers-retours incessants.

Derrière les sourires de Natalie Portman, s’esquissent des fêlures. Mais on ne saura rien de plus. Le film donne l’impression d’écouter aux portes, de rester toujours à la surface du mythe, à l’inverse de celui consacré à Neruda, qui reposait sur des vrais partis-pris et une vision assumée du personnage.

Les personnages secondaires ne permettent pas de contrebalancer les faiblesses dans la conception de l’héroïne. Ils sont, hélas, soit à peine effleurés, du beau-frère Bobby Kennedy à la confidente Nancy, soit outrageusement artificiels, comme le prêtre et le journaliste. Le film s’achève sur un dernier regard de Natalie, sans que l’on sache qui était Jackie.