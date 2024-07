Les nouveautés films et séries à voir sur Netflix du 5 au 11 juillet 2024

Netflix balance nombre de films et séries dans son catalogue chaque semaine, sans qu’on les remarque ou que la plateforme ne l’annonce officiellement. Écran Large revient sur les nouveautés ajoutées par Netflix du 5 au 11 juillet 2024, films et séries confondus dans une liste non exhaustive.

Quels sont les films et les séries à ne pas manquer cette semaine sur la plateforme de streaming ?

Super Mario Bros. le film

Déjà disponible

Durée : 01h32

Ça parle de quoi ? Alors qu’ils tentent de réparer une canalisation souterraine, Mario et son frère Luigi, tous deux plombiers, se retrouvent plongés dans un nouvel univers féérique. Mais lorsqu’ils sont séparés, Mario s’engage dans une aventure trépidante pour retrouver Luigi.

Pourquoi il faut le regarder ? L’adaptation qui a tout de la catastrophe, mais qui réussit tout de même son pari fou. Super Mario Bros. le film, c’est l’énorme succès d’animation de l’été dernier, qui a tout rétamé sans se poser de question. Avec plus d’un milliard d’euros au compteur au box-office, le film d’animation du studio Illumination est fidèle à son support et regorge de références en tout genre. Aux couleurs vibrantes et à l’humour efficace, le projet assume pleinement l’incohérence de son univers, et permet donc de voir une multitude de décors aussi illogiques les uns que les autres, sans que cela dérange pour autant.

Oui, le long-métrage peut facilement tomber dans le fan-service, mais il démontre aussi et surtout le respect qu’il porte à la franchise qu’il adapte, fait assez rare dans les films tirés de jeux vidéos. Dans le fond, ce Super Mario ne réinvente pas la carapace rouge, mais, si vous avez un minimum d’affect autour de la saga, impossible de passer un mauvais moment.

À lire aussi Notre critique de Super Mario Bros. le film

Les deux films Mamma Mia!

Disponible le 7 juillet

Durée : 1h50 et 1h54

Ça parle de quoi ? Juste à temps pour son mariage prochain, Sophie poste nerveusement trois invitations destinées à trois hommes bien différents dont elle pense que l’un d’eux est son père.

Pourquoi il faut les regarder ? Une des comédies musicales les plus cultes des années 2000 vient faire un tour sur Netflix. Le casting cinq étoiles, composé entre autres de Pierce Brosnan, Amanda Seyfried, Colin Firth ou encore Meryl Streep, vient nous emmener faire un tour en vacances en Grèce, sous les rayons de soleil de Kalokairi. Une comédie aussi drôle que ses musiques sont cultes, et qui est parfaite pour se vider la tête. Si sa suite n’est pas au même niveau, à aucun moment elle n’oublie son aspect feel good, et c’est, dans le fond, ce qu’on lui demande.

Les films Mamma Mia! c’est à la fois génialement kitch, et parfaitement entrainant grâce aux chansons les plus connues d’ABBA. Le film balance émotions et dynamisme d’une main de maitre qui pourrait en faire jalouser certains (par exemple sa suite, mais on lui pardonne).

À lire aussi Notre critique de Mamma Mia : Here We Go Again !

Munich

Disponible le 8 juillet

Durée : 02h44

Eh mais c’est le mec de Là-haut

Ça parle de quoi ? Un agent du Mossad dirige la traque des terroristes palestiniens qui ont assassiné un groupe d’athlète israéliens lors des jeux olympiques d’été de 1972.

Pourquoi il faut le regarder ? Réalisé par nul autre que Steven Spielberg, cette adaptation du livre Vengeance de George Jonas nous plonge directement dans la tragédie des attentats des Jeux olympiques d’été de 1972 à Munich. Sans être un énorme succès financier (130 millions de dollars de recettes pour un budget de 70 millions), Munich a été globalement très bien reçu par la critique lors de sa sortie en 2005 et a été nominé pour l’Oscar du Meilleur film en 2006.

Porté par un casting éblouissant (Eric Bana, Daniel Craig, Mathieu Kassovitz, Geoffrey Rush), ce drame historique profite également de la présence de John Williams à la musique ainsi que d’Eric Roth à l’écriture (Forrest Gump, Benjamin Button, Dune).

À l’abordage

Disponible le 10 juillet

Durée : 01h35

À l’abordage mon capitaine !

Ça parle de quoi ? Accompagné de son meilleur ami et d’un covoitureur, un jeune homme traverse la France pour retrouver la fille de ses rêves, partie le lendemain de leur rencontre.

Pourquoi il faut le regarder ? Sorti en 2020, À l’abordage est une comédie française réalisée par Guillaume Brac qui a notamment remporté le Grand prix au Festival du film de Cabourg la même année. Le film dresse un portrait réaliste de ses personnages et s’intéresse notamment au côté doux amer de la fin des vacances d’été. Dans une atmosphère bien moins franchouillarde que le célèbre Camping, le récit prend au contraire le temps de développer avec une certaine poésie les relations et interactions des personnages.

Traitant également des amourettes passagères et de la différence de classe, entre ouvriers et personnes plus aisées, le long-métrage nous emporte dans une histoire drôle et touchante.

Vikings : Valhalla – Saison 3

Disponible le 11 juillet

Durée : 8 épisodes de 50 minutes environ

Ça parle de quoi ? Les sagas des Vikings sont transposées dans cette épopée débordante d’action qui retrace les aventures de légendaires héros nordiques tels que Leif Eriksson.

Pourquoi il faut le regarder ? Le retour du spin-off de la série culte Vikings de Jeb Stuart, 100 ans après les aventures de Ragnar Lodbrok. Suite aux évènements de la saison 2, nous allons donc retrouver notre trio de héros nordiques Leif Eriksson (Sam Corlett), Freydís Eiríksdóttir (Frida Gustavsson) et Harald Sigurdsson (Leo Suter) entre les terres d’Angleterre, Constantinople et l’Amérique du Nord.

Comme pour l’œuvre dont elle est tirée et ses premières saisons, ces nouveaux épisodes de Vikings : Valhalla devraient nous dépeindre la même fresque épique, sanglante et violente que l’on connait déjà. Mix entre faits et personnalités historiques, culture viking et thématiques bien sombres, préparez-vous à plonger dans un univers dans lequel on est heureux de rester en vie.

À lire aussi Notre critique de la saison 2 de Vikings Valhalla

Mais aussi…

Wild Wild Punjab, Receiver, Goyo, Le Chemin de l’olivier, La primera vez, The Boyfriend, L’Imaginaire…