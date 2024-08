Yellowstone : la future série de l’univers du western dévoile son casting dingue avec Kurt Russell

Le nouveau spin-off de Yellowstone, alias The Madison, agrandit son casting avec des stars qui n’ont rien à envier à Kevin Costner.

Si la série mère Yellowstone a connu de nombreux encombres autour de Kevin Costner, interprète du personnage principal, l’univers créé par Taylor Sheridan n’a jamais été aussi ample. En effet, entre la série dérivée 1883, puis 1923, qui a eu elle-même son spin-off Lawmen : L’histoire de Bass Reeves qui s’est d’ailleurs dévoilée en bande-annonce… Taylor Sheridan a créé un véritable petit empire autour du western qui cartonne aux États-Unis.

Et comme si ça ne suffisait pas, un autre projet, plus proche de notre époque, et qui fait suite direct à Yellowstone, a été lancé. Autrefois nommé 2024, la série a été rebaptisée The Madison et vient de faire de nouvelles additions à son casting.

Quand finalement y a pas besoin de toi

À Yellowstone on danse le Madison

Selon certaines rumeurs, The Madison suivrait la riche matriarche Stacy Clyburn et sa famille alors qu’ils quittent New York et se rendent dans le Montana suite à la mort tragique de son mari et de son beau-frère dans un crash d’avion. Si ces pistes n’ont pas abouti, TVLine rapporte que Michelle Pfeiffer et Kurt Russell seraient en passe de rejoindre la série, et ce pour y incarner les rôles principaux de ce spin-off. Les deux partageraient l’écran pour la première fois depuis 1988, où ils se donnaient la réplique dans Tequila Sunrise avec Mel Gibson.

Alors imaginez-les en cowboy (et avec 36 ans de plus)

Patrick J. Adams (Suits: Avocats sur mesure) et Beau Garrett (The Good Doctor) seraient aussi sur le point de rejoindre l’aventure The Madison. Pendant un temps, Mathhew MaConaughey a été pressenti pour tenir un des rôles principaux du projet. D’autres pistes explorées voyaient Kelly Reilly, Cole Hauser et Luke Grimes reprendre leur personnage de la série mère.

Toujours selon le journal, le tournage devrait débuter pendant ce mois d’aout dans le Montana, à New York et au Texas, pour une diffusion en 2025, après le final de Yellowstone, dont la saison 5B est prévue pour le 10 novembre au Etats-Unis, et plus tard sur Paramount+.