« Oubliez Geralt » : la saison 4 de The Witcher va obliger Ciri à se débrouiller seule sur Netflix

Freya Allan, alias Ciri dans The Witcher, a expliqué qu’elle ne pourra compter que sur elle-même dans la saison 4 de la série.

Netflix a confirmé que cette saison 4 de The Witcher sera l’avant-dernière. Une saison qui verra également Liam Hemsworth reprendre le rôle du Sorceleur Geralt de Riv, après le départ d’Henry Cavill. Une lourde tâche, puisque Cavill avait réussi à fédérer les fans des jeux vidéo The Witcher et des livres d’Andrzej Sapkowski autour de son interprétation de Geralt, et ce malgré la qualité très décevante des saisons 2 et 3. Hemsworth pourra compter sur l’arrivée de Laurence Fishburne au casting de la saison 4 pour venir le seconder.

À la fin d’une saison 3 en demi-teinte, Geralt est parti à la recherche de Ciri (Freya Allan), qu’il pense être en route pour Nilfgaard, là où réside son père. De son côté, Ciri, dans un sale état, avait rejoint le gang des Rats, et avait endossé une nouvelle personnalité afin de pouvoir préserver son identité. C’est désormais sous le pseudonyme de Falka qu’elle tracera sa route parmi ce gang de rebelles. Deux routes distinctes, qui ne sont pas prêtes de se croiser…

I’m a poor lonesome cowboy

The Witcher : « Dis Ciri »

Profitant de la présence de Freya Allan pour le panel sur La Planète des singes : Le Nouveau Royaume au San Diego Comic-Con, ScreenRant a questionné l’actrice au sujet de l’avenir de Ciri dans la saison 4 de The Witcher. Coincée dans le Gang des Rats, et affublée du nouveau nom de Falka, Ciri va tâcher de faire table rase de son passé aux côtés du Sorceleur :

« Il n’y a pas de contact [entre Ciri et Geralt] cette saison. Ciri suit son propre chemin et il suit le sien, et donc c’est « Oubliez Geralt ». C’est ce que Ciri tente de faire. «Essayons de faire abstraction de ça. Cela ne s’est jamais produit. Maintenant, je suis Falka, je ne suis pas Ciri ». »

C’est ici le tournage de Dune ?

Man of Style

Le choix de séparer les deux personnages principaux, Ciri et Geralt, semble être la meilleure solution pour permettre à Liam Hemsworth de prendre ses aises dans le rôle du Sorceleur. Une séparation logique au vu de la fin de la troisième saison. Toutefois, il est impossible de savoir si cette séparation aurait duré aussi longtemps que ce que sous-entend Freya Allan si Henry Cavill était resté dans le rôle de Geralt. L’actrice a profité de l’interview de ScreenRant pour assurer qu’elle s’entend à merveille avec Liam Hemsworth.

« Mais Liam est adorable, c’est un type très gentil. Je n’ai rien vu de ce qu’il a fait parce que nous n’avons pas vraiment de scènes ensemble, mais il est si gentil. J’ai entendu dire qu’il cartonnait, alors j’ai hâte de voir ce qu’il fait. »

Grosse conjonctivite

Il est plus que probable que la réunion de ces deux personnages signe la fin de la saison 4, ou soit l’élément majeur de la saison 5. Les deux prochaines saisons à venir devraient adapter à l’écran les trois derniers livres d’Andrzej Sapkowski : Le Baptême du feu, La Tour de l’hirondelle et La Dame du lac. La saison 4 de The Witcher sur Netflix arrivera dans la courant de l’année 2025.