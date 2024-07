The Boys saison 4 : cet acteur voulait être le Superman de James Gunn mais il a échoué au casting

Cet acteur de The Boys aurait aimé devenir Superman dans le prochain film de James Gunn devant démarrer le DCU, mais ça a été un énorme échec.

Plus les semaines passent, plus on trouve de liens entre la série à succès d’Amazon The Boys et le nouvel univers étendu de DC. On a par exemple pu voir un personnage proche de Black Noir sur le tournage du Superman de James Gunn, ou encore Anthony Starr qui a répondu aux rumeurs sur son arrivée dans le DCU.

Et après que la scène post-générique du final de la saison 4 de The Boys a annoncé le retour d’un personnage majeur, on a récemment appris qu’un acteur de la série d’Eric Kripke aurait pu être le prochain Superman.

Non, ce n’est pas Anthony Starr

Superman et The Boys, ça ne fait pas Homelander

Jack Quaid, l’interprète de Hughie Campbell dans The Boys, a donc révélé lors de sa participation au podcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz qu’il avait auditionné pour le rôle de Superman dans le prochain film de James Gunn. Il a néanmoins expliqué ne pas avoir été très loin dans le processus, et considère que David Corenswet est une excellente décision pour le personnage :

« Je ne suis vraiment pas allé loin. Je me suis enregistré et ça n’a mené nulle part. Et c’est OK, je n’ai aucun problème avec ça, surtout parce que je connais bien David Corenswet. On a fait un pilote ensemble il y a quelques années qui n’a jamais abouti. Mais il fait partie de ces personnes que tu rencontres et tu dis « oh oui, quand ils auront besoin de quelqu’un, ce sera surement toi. Ce mec est Superman ». Je sais que, même si j’ai été la voix de Superman pour une version animée, que physiquement je ne remplis pas tous les critères. Et c’est complètement OK, c’est cool. C’était quand même sympa d’avoir une audition pour quelque chose comme ça. Je n’ai pas mis le costume, mais j’ai essayé de me coiffer d’une certaine manière, mais je n’ai pas les cheveux de Superman [rires]. »

Entre ça et la scène BDSM dans The Boys…

Une déclaration assez drôle, mais qui montre surtout que Jack Quaid n’est pas trop déçu et qu’il comprend entièrement le choix de James Gunn envers David Corenswet. Pour ce qui est du film Superman, il est toujours prévu en France pour le 9 juillet 2025.