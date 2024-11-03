Star Wars : nouvelle bande-annonce de la série en mode Les Goonies, Skeleton Crew

La prochaine série Star Wars, Skeleton Crew avec Jude Law, en montre un peu plus dans une nouvelle bande-annonce.

Star Wars, ce n’est pas que les films célébrés au cinéma, ou les récentes séries qui brossent les fans (adultes) dans le sens du poil. C’est aussi les (télé)films L’Aventure des Ewoks : La caravane du courage (1984) et La Bataille d’Endor (1985), les séries animées Droïdes : Les Aventures de R2-D2 et C-3PO (1985) et Ewoks (1985), ou encore l’incontournable et terrifiant Star Wars Holiday Special (1978).

Ça fait bien longtemps que la saga imaginée par George Lucas soigne son public le plus jeune, et pas uniquement au rayon merchandising. Disney a continué cette tradition avec par exemple la série Star Wars : Les Aventures des petits Jedi, lancée en 2023. Mais la prochaine série Star Wars, intitulée Skeleton Crew, semble avoir des ambitions plus grandes.



A lire aussi On a classé toutes les séries Star Wars, de la pire à la meilleure

D’un côté, elle se destine à un jeune public puisqu’elle est centrée sur les aventures d’un groupe d’enfants, avec un hommage assumé au film culte Les Goonies. De l’autre, elle veut aussi attirer le public adulte puisqu’elle est en prise de vues réelles, avec un budget conséquent et quelques gros noms au générique (Jude Law au casting, Jon Watts en co-créateur, David Lowery et les Daniels à la réalisation).

Skeleton Crew arrive pour Noël, en espérant rassembler toute la famille devant la télévision, comme le montre la nouvelle bande-annonce.

https://twitter.com/starwars/status/1852349971988963510

LES GOONIES x STAR WARS

Créée par Jon Watts (réalisateur de la trilogie Spider-Man intégrée au MCU) et Christopher Ford (scénariste de Spider-Man : Homecoming), et toujours avec Dave Filoni et Jon Favreau en producteurs, Skeleton Crew suivra les aventures de quatre enfants, qui font une découverte incroyable sur leur petite planète.

Mais après s’être perdus dans l’immensité de l’espace, ils vont devoir retrouver leur chemin dans un monde rempli de dangers et fan service (une référence à L’Aventure des Ewoks : La caravane du courage a d’ores et déjà été confirmée). Heureusement, Jude Law apparaît pour les aider dans le rôle du mystérieux Jod Na Nawood, qui maîtrise la Force. Et il y a aussi Nick Frost qui prête sa voix à un droïde.

STAR WARS POUR LES ENFANTS, MAIS PAS TROP

L’histoire se déroule après Le Retour du Jedi, comme The Mandalorian, et l’équipe revendique l’aspect léger de la chose, comme l’expliquait le co-créateur Christopher Ford à Entertainment Weekly en juin 2023 :

« On voulait que ce soit très amusant. Mais bien sûr, l’aventure va avec le danger. Et quand les enfants sont en danger, c’est très tendu. Donc on a joué avec ça, mais on voulait avant tout que ce soit une aventure amusante. »

Elephant in the room

Néanmoins, personne ne veut d’une série réservée aux enfants, même si l’hommage à Amblin (la boîte de production fondée par Steven Spielberg, Kathleen Kennedy et Frank Marshall, qui ont notamment produit Les Goonies, Gremlins, L’Aventure intérieure et E.T. L’Extra-terrestre) est totalement revendiqué :

« Quand on a dit à Kathleen Kennedy qu’on voulait avoir l’esprit d’Amblin, qu’elle a perfectionné au fil des années, elle nous a dit qu’elle n’avait jamais pensé à ça comme des films pour les enfants. Il se trouve qu’ils tournaient autour d’enfants, avec l’histoire d’un enfant qui vit une aventure. Donc ça pourrait s’adresser à tout le monde. »

Jump

Disney a en tout cas vu les choses en grand derrière les petits héros puisque les épisodes de Skeleton Crew seront réalisés par Jon Watts (les Spider-Man avec Tom Holland donc), les Daniels (Everything Everywhere All At Once), David Lowery (A Ghost Story, The Green Knight), Bryce Dallas Howard (derrière plusieurs épisodes de The Mandalorian), Lee Isaac Chung (Twisters, Minari), et Jake Schreier (Thunderbolts*).

Composée de huit épisodes, Skeleton Crew arrivera sur Disney+ le 3 décembre 2024, avec deux épisodes d’un coup pour le lancement.