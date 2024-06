Les nouveautés films et séries à voir sur Netflix du 21 au 27 juin 2024

Netflix balance nombre de films et séries dans son catalogue chaque semaine, sans qu’on les remarque ou que la plateforme ne l’annonce officiellement. Écran Large revient sur les nouveautés ajoutées par Netflix du 21 au 27 juin 2024, films et séries confondus dans une liste non exhaustive.

Quels sont les films et les séries à ne pas manquer cette semaine sur la plateforme de streaming ?

Riposte

Déjà disponible

Durée : 01h46

Ça parle de quoi ? Une membre aguerrie d’un commando des forces spéciales (Jessica Alba) reprend le bar de son père après sa mort soudaine et se retrouve bientôt en conflit avec un gang violent qui sévit dans sa ville natale.

Pourquoi il faut le regarder ? Riposte (Trigger Warning en version originale) nous présente donc Jessica Alba dans le rôle d’une vétérane en quête de vengeance et prête à défoncer des genoux, comme on peut le voir dans plusieurs séquences d’action assez impressionnantes dans le trailer. Sorte de John Wick (ou Taken comme vous préférez) au féminin, il s’agit du premier film de l’actrice américaine depuis le très oubliable Killers Anonymous en 2019 avec Gary Oldman.

Le film est en tout cas réalisé par Mouly Surya. Ce nom ne vous dit sûrement rien et c’est normal, mais elle avait fait une forte impression à la Quinzaine des cinéastes du Festival de Cannes 2017 avec son troisième film Marlina, la tueuse en quatre actes, un thriller dans l’univers du western cruel et jubilatoire. De quoi nous laisser espérer une bonne surprise avec Riposte.

Les Clans de la coke

Déjà disponible

Durée : 7 épisodes de 45 minutes environ

Ça parle de quoi ? Un meurtre déconcertant. Une famille secrète. Un chef de cartel charmant. La jeune avocate Ana plonge dans le monde criminel pour savoir qui son père était vraiment.

Pourquoi il faut la regarder ? Les Clans de la coke est une série criminelle écrite et showrunnée par Jorge Guerricaechevarría, avec Clara Lago et Tamar Novas dans les rôles principaux. Inspirée de faits réels, cette production espagnole nous entraine au sein même de la mafia galicienne et du trafic de drogue de cocaïne et de hachich s’étant notamment déroulé jusqu’à la fin du siècle dernier.

Son showrunner s’est déjà illustré par le passé en tant que scénariste pour plusieurs films et séries espagnoles, comme par exemple Pris au piège ou Cellule 2011, qui avait remporté huit prix Goya en 2010 dont celui de la meilleure adaptation pour Jorge Guerricaechevarría.

Breaking

Disponible le 26 juin

Durée : 01h43

Ça parle de quoi ? Lorsque le Bureau des vétérans refuse de lui venir en aide, un ancien Marine en difficulté financière élabore un plan désespéré pour exposer ses griefs.

Pourquoi il faut le regarder ? Sorti en 2022 aux États-Unis, Breaking est un thriller dramatique mettant notamment en scène John Boyega, Michael Kenneth Williams et Nicole Beharie. Écrit et réalisé par Abi Damaris Corbin (La Valise), le film traite donc d’un ancien soldat victime de stress post-traumatique, à deux doigts de commettre l’irréparable pour finalement pouvoir être entendu. On peut ainsi le comparer à moindre mesure à des œuvres comme le premier Rambo ou Brothers.

Le long-métrage est d’ailleurs basé sur l’histoire vraie de Brian Brown-Easley, un vétéran ayant braqué une banque Wells Fargo à Marietta, en Géorgie, alors qu’il ne recevait plus suffisamment d’argent de la part du bureau régional des prestations sociales et de la ligne de crise des anciens combattants pour pouvoir continuer à vivre.

SupraCell

Disponible le 27 juin

Durée : 6 épisodes de 60 minutes environ

Ça parle de quoi ? Un groupe de cinq personnes ordinaires développent inopinément des superpouvoirs. Elles n’ont pas grand-chose en commun, si ce n’est qu’elles sont toutes Noires et du sud de Londres. Il incombe à un homme, Michael Lasaki, de les réunir pour sauver la femme qu’il aime.

Pourquoi il faut la regarder ? Malgré la lassitude envers les productions super-héroïques, SupraCell fait le choix de nous plonger à nouveau dans cet univers. Mais alors, serons-nous du côté des films à la Marvel ou DC, ou dans un monde plus cynique et mature à l’image de celui de The Boys ? De ce qu’on peut en déduire, la série devrait ressembler plutôt à The Umbrella Academy ou à Misfits, et contiendra aussi des éléments dramatiques et de science-fiction.

La série a été créée, écrite et en partie réalisée par le musicien Rapman, qu’on a également pu voir à l’œuvre en 2019 avec Blue Story, récompensé par un BAFTA l’année suivante.

Mais aussi…

Rising Impact, Kaulitz & Kaulitz, Un bail en enfer, That ’90s Show…