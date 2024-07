Severance saison 2 : enfin une date de sortie et un teaser pour la suite de la série Apple TV+

La très attendue saison 2 de Severance a enfin une date de sortie, et Apple TV+ en a profité pour dévoiler un teaser.

Véritable petite perle d’étrangeté et d’inventivité, la série réalisée en partie par Ben Stiller, Severance, a marqué les esprits en 2022. En même temps, il est bien difficile de rester indifférent devant la création de Dan Erickson, et son point de départ complètement loufoque. La comédie grinçante portée par Adam Scott et Britt Lower était parmi les meilleures séries de 2022 pour Ecran Large, et pour plein de gens de bon goût.

Forcément, beaucoup ont voulu que la deuxième saison de Severance débarque rapidement, surtout après les révélations et péripéties du dernier épisode de la saison 1. Mais avec la grève des scénaristes qui a retardé la production de cette saison 2 de plusieurs mois, très peu d’informations ont été données.

Du moins jusqu’à aujourd’hui, puisque la date de diffusion de la saison 2 a été révélée dans un teaser.

Severance saison 2 : enfin une date de sortie

La saison 2 de Severance arrivera ainsi le 17 janvier 2025, soit presque trois ans après la saison 1, diffusée à partir du 18 février 2022.

Le teaser (re)place le décor. Après un bref rappel de l’accord signé par les employés de Lumon au moment de leur prise de poste, et un petit passage en revue de nos protagonistes favoris, on peut apercevoir une des nouvelles additions au casting de cette saison 2 : Gwendoline Christie (Game of Thrones).

Son personnage est, comme la série en général, très mystérieux. Mais au vu de sa tenue, et même de la saleté sur son visage, on peut imaginer qu’elle ne vient pas de l’intérieur de Lumon… ou alors qu’elle s’y cache depuis fort longtemps.

Brienne de Torth est bien loin

BEAUCOUP DE QUESTIONS POUR SEVERANCE SAISON 2

Ailleurs dans ce court teaser, on peut apercevoir des personnages en extérieur. Les employés ont-ils pu s’enfuir, au moins pendant un temps ?

Pour rappel, à la fin de la saison 1, les versions internes à Lumon des personnages ont réussi, le temps d’une soirée, à s’aventurer à l’extérieur, en découvrant pour plusieurs d’entre eux de lourdes vérités. On a hâte de voir comment Lumon a justifié ça auprès des « outies » (les versions extérieures des personnages).

L‘équipe d’Ecran Large quand le teaser est arrivé

Au casting de la série, on retrouvera John Turturro, Christopher Walken, Patricia Arquette, Zach Cherry, Dichen Lachman, Jen Tullock et Tramell Tillman. Du côté des nouveaux visages : Alia Shawkat, Merrit Wever, Robby Benson et John Noble.

Les deux premiers épisodes de la saison 2 seront diffusés le 17 janvier 2025 sur Apple TV+, et les autres seront diffusés chaque vendredi jusqu’au 21 mars, pour un total de 10 épisodes.