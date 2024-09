Le Seigneur des Anneaux saison 2 : à quoi servent les 3 Anneaux des Elfes ?

Amazon Prime a enfin lancé la saison 2 du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. Il était donc temps de se demander à quoi peuvent bien servir les 3 anneaux des Elfes.

« Un Anneau pour les gouverner tous, un Anneau pour les trouver, un Anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier. » Sans doute la sentence la plus tatouée par les fanzouzes du Seigneur des Anneaux, histoire de montrer à quel point ils sont dangereux et trop sombres. Mais une phrase tout aussi importante de la Communauté de l’Anneau la précède : « Trois Anneaux pour les Rois Elfes sous le ciel, Sept pour les Seigneurs Nains dans leurs demeures de pierre, Neuf pour les Hommes Mortels destinés au trépas, Un pour le Seigneur Ténébreux sur son sombre trône. » Une phrase qui sert presque à elle seule de trame au Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir.

Si la saison 2 des Anneaux de Pouvoir compte bien nous en mettre plein la vue en sortant le grand jeu, et offrir une plongée dans la tête de Sauron, elle va aussi permettre de savoir enfin à quoi servent les anneaux forgés par ou avec l’aide du Seigneur de Mal. Trois de ces anneaux, ceux dédiés aux Elfes, ont déjà été forgés en saison 1, et ils vont être portés dans la saison 2. Ce qui nous donne l’occasion d’enfin savoir à quoi servent ces trois anneaux, et quels sont leurs pouvoirs.

A lire aussi Notre critique de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir.

Les revendeurs de breloques à la Japan Expo se régalent déjà

Le Seigneur des Anneaux : c’est dans le titre

Nommés dans l’oeuvre de J.R.R. Tolkien, Nenya, Narya et Vilya, les trois anneaux forgés par Celebrimbor pour les Elfes ont un statut particulier. Dans les livres de Tolkien, ces anneaux ont été fabriqués sans l’intervention directe de Sauron, et ne sont même pas destinés aux Elfes au départ. Celebrimbor veut à tout prix maitriser son Art, y travaille pendant des siècles, et finit par fabriquer ces bagues serties de pierres précieuses. Les trois anneaux elfiques sont ses trois dernières œuvres.

La série les Anneaux de Pouvoir bouscule tout cela, faisant intervenir Sauron dans le processus, et amène Celebrimbor à forger en premier les trois anneaux elfiques : Narya, l’anneau de feu, Vilya, l’anneau de l’air et Nenya, l’anneau de l’eau. Dès le premier épisode de la saison 2, on voit ces anneaux être portés : Narya par Cirdan, Vilya par le Haut-Roi Gil-Galad et Nenya par Galadriel, ces trois personnages étant persuadés que les pouvoirs des 3 anneaux sauveront le peuple elfique, et les populations de la Terre du Milieu.

L’amour du travail bien fait

Narya, l’anneau de Cirdan

Anneau considéré comme moins puissant que Nenya, Narya est serti d’un rubis. Il est aussi appelé « Anneau de feu ». Narya protège celui ou celle qui le porte, préserve et prolonge sa vie. Dans le Seigneur des Anneaux, cet anneau est censé pouvoir inspirer les personnes qui approche son porteur, et peut purifier ce qui est corrompu. Il permettrait également de lutter contre le désespoir.

Sans spoiler la suite des Anneaux de Pouvoir ou les livres de Tolkien, Cirdan ne sera pas le seul porteur de Narya. Son autre porteur utilisera cet anneau afin de purifier l’âme d’un autre personnage. Étant un anneau de feu, il protège son porteur des effets des flammes.

Cirdan portant Narya

Vilya, l’anneau de Gil-Galad

Serti d’un saphir, Vilya est l’anneau de l’air. Porté par le Haut-Roi des Elfes Gil-Galad, il s’agit de l’anneau le plus mystérieux, car bien que l’on considère qu’il est le plus puissant des trois, ses pouvoirs sont méconnus. Tout comme Narya et Nenya, il protège et préserve celui qui le porte, et conférerait un pouvoir de guérison. Il pourrait permettre de contrôler les éléments dans une certaine mesure, pouvant transformer une rivière calme en torrent, par exemple.

D’après le Seigneur des Anneaux, cet anneau pourrait aussi permettre à son porteur de cacher aux yeux de tous certains objets, voire certains lieux complets. Ainsi, des lieux sacrés ne sauraient être trouvés si le porteur de Vilya s’y trouvait.

Un Roi tellement bling-bling

Nenya, l’anneau de Galadriel

Orné d’un diamant, Nenya est l’anneau de l’eau, dont hérite Galadriel. Tout comme Narya et Vilya, Nenya a d’abord un but de préservation et de protection. Son pouvoir est tel qu’il est dit que lorsque Galadriel portait Nenya, aucun mal d’aucune sorte ne pouvait entrer dans les terres de la Lothlorien, à l’exception de Sauron lui-même.

Cet anneau confère des capacités de télépathie et de lecture des esprits à son porteur. Il offrirait aussi des dons de clairvoyance et de médiumnité, chose que l’on constate lors de la rencontre entre Frodo et Galadriel dans le Seigneur des Anneaux.

Bien qu’il soit dit que Narya est le plus puissant des trois anneaux elfiques, dans les faits, il semblerait que Nenya détienne encore plus de pouvoirs. Ou alors, il se pourrait que Galadriel elle-même soit plus puissante que Cirdan et Gil-Galad, et que le fait de porter Nenya ne fasse que révéler ses capacités latentes. Ce qui démontrerait que Galadriel est bien plus forte que le Haut-Roi des Elfes lui-même.

24 carats ou rien

Étant donné les libertés qui ont été prises par les créateurs de la série Les Anneaux de Pouvoir, il est plus que probable que l’on assiste à la démonstration de nouveaux pouvoirs associés aux trois anneaux elfiques. De plus, le fait que Sauron intervienne, même de façon indirecte dans leur fabrication ouvre un champ des possibles assez large dans les effets que ces anneaux peuvent avoir sur leurs porteurs respectifs.

Les huit épisodes de la saison 2 du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, diffusés sur Amazon Prime, devraient faire la lumière sur les effets de ces bijoux sacrés sur ses trois porteurs, et sur la façon dont Sauron compte les utiliser.