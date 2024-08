John Wick 4 : la suite arrive enfin, mais sans Keanu Reeves et pas au cinéma

Lionsgate a annoncé la mise en chantier de la suite de John Wick 4, sous la forme d’une série intitulée John Wick : Under the High Table.

Bien qu’une suite à la tétralogie John Wick soit bel et bien en préparation, il va falloir se montrer patient avant d’en voir le bout du flingue, car John Wick 5 n’est pas près de sortir. Puisque la suite directe de JW4 tient plus du fantasme que de la réalité, Lionsgate a décidé de profiter de ce vide laisser dans le cœur des fans de Baba Yaga pour bâtir un Wick Cinematic Universe, en abreuvant le public de séries et films dérivés.

Pour l’instant, ce John Wick Cinematic Universe semble bien mal parti. Non seulement la série Le Continental (D’après l’univers de John Wick) était d’un ennui catastrophique, mais en plus le spin-off Ballerina serait beaucoup trop mauvais pour sortir. Alors ne reste plus qu’à porter les espoirs sur la nouvelle série annoncée par le réalisateur Chad Stahelski, produite par Keanu Reeves lui-même, et dont Robert Levine (The Old Man) sera le showrunner et scénariste : John Wick : Under the High Table.

John Wick ou John Weak

Comme l’a révélé Deadline, John Wick : Under the High Table se déroulera juste après les événements du dernier film. La Grande Table, cette organisation secrète qui dirige le crime organisé à échelle mondiale, a été laissée dans un sale état. La série va donc s’appuyer sur cet état de fait afin de déployer son scénario. Le synopsis officiel explique qu’avec une Grande Table fragilisée, on devrait assister à l’apparition de nombreux personnages désireux d’avoir leur part du gâteau, ou souhaitant abattre cette organisation une bonne fois pour toutes :

« John Wick a laissé le monde de la Grande Table dans une position précaire et une série de nouveaux personnages chercheront à se faire un nom tandis que certains des personnages emblématiques de la franchise resteront attachés à l’ancien ordre mondial. »

Le mélange d’anciens personnages iconiques et de nouveaux venus correspond à ce qui a déjà été fait avec la décevante série dérivée Le Continental, mais la formule semble avoir satisfait les hautes sphères de Lionsgate, puisqu’elles remettent le couvert.

Une franchise aussi mal en point que son héros

Wick Wild West

L’avenir de Baba Yaga au cinéma et sur petits écrans devrait donc se bâtir sans Keanu Reeves en tant qu’acteur. Et ce, malgré ce que l’acteur avait déclaré dans une interview donnée à Entertainment Weekly le 25 mars 2023, dans laquelle il laissait planer le doute quant à une résurrection possible de son personnage, même s’il était heureux que celui-ci soit arrivé au bout de son périple :

« Je ne sais pas, je pense que je vais devoir m’appuyer sur le principe « ne jamais dire jamais ». Je veux dire que je ne ferais pas un film sur John Wick sans Chad Stahelski. Il faudrait voir ce que cela donne. Pour moi, c’est une bonne chose que John Wick trouve la paix. »

Ballerina : grosse fatigue avant même de l’avoir vue

Malgré cela, la licence n’est pas prête de s’éteindre, car outre Ballerina, Under The High Table et JW5, Chad Stahelski et Lionsgate ont également confirmé qu’un spin-off consacré à Caine, le personnage incarné par Donnie Yen dans John Wick 4 était aussi en gestation.

La prochaine étape pour la franchise est le film Ballerina, qui affichera un beau plateau de stars (Anjelica Huston, Ana de Armas, Ian McShane, le regretté Lance Reddick dans son ultime rôle), mais qui semble destiné à finir droit dans le mur des critiques. En dépit de ces mauvais augures, le spin-off de John Wick sans son héros iconique, est toujours prévu pour le 6 juin 2025. Quant à la série John Wick : Under The High Table, elle ne dispose d’aucune fenêtre de sortie pour le moment.