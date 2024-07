House of the Dragon saison 2 : ce mystérieux personnage existe-t-il vraiment, ou est-ce un fantôme ?

Ce personnage d’House of the Dragon est tellement mystérieux qu’on se demande s’il ne pourrait pas être un fantôme.

Entre les trahisons, les machinations et cette décision majeure qui pourrait changer toute l’histoire d’House of the Dragon, on peut dire que le rythme s’est accéléré pour la série de Ryan Condal. Les camps vert et noir sont à présent bien plus divisés qu’au début de la saison, principalement à cause du choix étrange d’Aemond dans l’épisode 4 d’House of the Dragon et du comportement de Daemon.

Si on comprend assez facilement ce qui motive le premier, à savoir son désir pour la couronne, c’est beaucoup plus difficile à dire pour le second. Depuis son arrivée à Harrenhal, Daemon est en effet victime d’hallucinations, comme avec cette vision énigmatique dans l’épisode 5 d’House of the Dragon. Si on ne peut que supposer leurs significations, on sait en revanche qu’elles sont liées à un personnage mystérieux, Alys Rivers (Gayle Rankin). Mais qui est-elle réellement ?

House of the Mystères

Qui est vraiment la sorcière d’Harrenhal ? Même après plusieurs épisodes, c’est encore difficile à dire, mais il est certain qu’Alys participe aux tourments de Daemon via ses visions. Plusieurs fans supposent qu’elle les provoque magiquement, mais une autre théorie ferait d’Alys un fantôme, ou du moins une manifestation de l’esprit du Prince.

Tout comme ses hallucinations, les apparitions de la sorcière ne seraient ainsi qu’un symptôme de la maladie mentale du personnage de Matt Smith. On peut en effet noter qu’Alys n’interagit avec personne d’autre que Daemon à Harrenhal, alors qu’elle est censée y vivre. On peut également la voir disparaître derrière Simon Strong pendant une scène de l’épisode 5, ce qui pourrait être un simple jeu de caméra, mais aussi un indice de sa véritable nature.

Si cette théorie est confirmée, cela créerait un grand changement par rapport à Feu et Sang, le livre qu’adapte House of the Dragon, sachant qu’Alys est bel et bien réelle dans le roman. Mais au vu du traitement de Daemon et de ses visions (qui sont également une invention de la série), tout semble possible.

Toutefois, certains personnages ont l’air de la remarquer (dont Simon Strong dans la fameuse séquence), et il faut aussi souligner qu’elle se trouvait déjà à Harrenhal lors de l’arrivée de Daemon, avant qu’il ne s’y installe et commence à boire certaines potions. De plus, et selon l’histoire de Feu et Sang, on sait qu’Alys est censée entrer en contact avec Aemond, ce qui compliquerait grandement le fait qu’elle soit une simple hallucination de Daemon ou un fantôme d’Harrenhal.

Une pote de Tyler Durden et de Joe Kessler dans The Boys ?

Il est donc pour le moment difficile d’exclure ou de privilégier une piste, mais nul doute que le destin de Daemon à Harrenhal et l’identité d’Alys feront partie des éléments les plus intéressants de la fin de cette saison 2 !