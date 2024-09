« Laissez-les tranquilles » : le fils de Dumbledore est contre la série Harry Potter

Le fils de Richard Harris a pris la parole pour expliquer qu’il ne voulait pas de la série Harry Potter.

Attendue comme le messie par les Potterheads, la série Harry Potter, prévue pour une diffusion sur HBO Max, ne cesse d’attiser les passions. Ce sera un reboot de la saga, et on a appris en juin dernier qui allait prendre les commandes de la série Harry Potter. Ce qui est sûr, c’est que les spéculations fusent pour savoir qui pourrait incarner tel ou tel personnage.

Actuellement, HBO est en quête des jeunes acteurs qui prendront le relais de Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint dans le cœur des fans, et qui seraient capables de créer une nouvelle génération d’aficionados accros à la sorcellerie. Le fils de feu Richard Harris, qui a incarné Dumbledore dans les deux premiers épisodes de Potter au cinéma en 2001 (Harry Potter à l’école des sorciers) et en 2002 (Harry Potter et la Chambre des secrets), a pris la parole concernant ce reboot, qui ne l’enchante vraiment pas.

Leave Dumby Alone

Harry Potter contre Harry Pot-de-fer

Lors d’une interview qu’il a accordée à The Independant le 23 septembre 2024, Jared Harris, fils de Richard Harris, et acteur connu pour ses rôles dans Mad Men et Chernobyl, a évoqué son ressenti concernant le reboot de la saga Harry Potter par HBO. Quand son interlocuteur lui a demandé s’il était intéressé par l’idée de reprendre le rôle de Dumbledore, sa réponse est très claire. C’est un « Non, merci » très ferme.

Par la suite, il a donné son avis sur l’intérêt de cette série, un avis tranché puisque Jared Harris considère que les films Harry Potter se suffisent à eux-mêmes. Il se questionne même sur l’intérêt d’un projet de série : « Et puis, je veux dire, pourquoi le faire ? Je ne comprends pas. Les films étaient fantastiques – laissez-les tranquilles ».

Pourtant, Jared Harris ne condamne pas d’office la future série HBO. Il a expliqué que les films Harry Potter avaient dû passer sous silence de nombreux éléments des livres, et que le format série pourrait explorer plus en détail de nombreux arcs scénaristiques qui avaient dû être écartés lors des adaptations au cinéma.

Jared Harris alias Lane Pryce de Mad Men

Au rayon des caméos potentiels de la série Harry Potter, le nom de Daniel Radcliffe avait été évoqué. Il aurait pu apparaître en guest-star, ou reprendre un autre rôle dans la série. Une possibilité que l’acteur a réfutée lors d’une interview de juillet 2023 accordée à ComicBook.com.

« J’ai cru comprendre qu’ils essayaient de repartir sur de nouvelles bases et je suis sûr que la personne qui réalisera la série voudra y laisser sa propre marque et ne voudra probablement pas avoir à trouver un moyen de faire apparaître le vieil Harry quelque part. Je ne cherche donc absolument pas à le faire. Mais je leur souhaite évidemment toute la réussite du monde, et je suis très enthousiaste à l’idée que ce flambeau soit transmis. Mais je ne pense pas qu’il soit nécessaire que je le transmette physiquement. »

La série Harry Potter sur Max se fera donc, a priori, sans aucun des acteurs originaux, ni avec Jared Harris. Pour le moment, elle ne dispose d’aucune date de sortie.