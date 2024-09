Game of Thrones : cette actrice a été très frustrée par la mort de son personnage (et nous aussi)

Une actrice de Game of Thrones est revenue sur la mort de son personnage, qui a été une déception pour elle.

Que ce soit par rapport à Games of Thrones ou son spin-off House of the Dragon, les acteurs et actrices qui ont joué dans les adaptations des romans de George R. R. Martin ne se privent pas de commenter les deux oeuvres, pour faire du service après-vente, ou simplement livrer leur ressenti.

Il y a quelques jours encore par exemple, l’auteur américain a critiqué la saison 2 de House of the Dragon et ses changements par rapport à son livre. Et justement, une autre actrice de la série Game of Thrones a encore donné son avis, cette fois sur la mort de son personnage.



Mort de Natalie Dormer dans GoT : déception et cours de Method Acting

Natalie Dormer a fait ses débuts dans la saison 2 en 2012 en jouant la reine Margaery Tyrell, personnage qui s’empare du pouvoir de manière intelligente et perspicace en gagnant la faveur du petit peuple de Port-Réal. Le personnage a une capacité impressionnante à s’adapter et à rester au pouvoir malgré de nombreux changements, notamment la mort du roi Renly Baratheon, du roi Joffrey Baratheon et l’ascension du Grand Moineau et du Militant de la Foi.

Le personnage de Margaery meurt lors du spectaculaire dernier épisode de la saison 6, tué par l’explosion de feu grégeois du grand Septuaire de Baelor, tout comme le reste de sa famille. La mort du personnage était une déception pour les spectateurs car celui-ci, très nuancé, montait en puissance et semblait en mesure (sur le papier en tout cas) de bousculer la hiérarchie royale de Westeros pour de bon, notamment avec l’aide de sa grand-mère Olenna Tyrell. Mais sa mort est sans doute un des moments les plus forts de la série, notamment grâce à la puissance de la scène dans la saison, avec la mise en scène et le montage, sans oublier la performance de l’actrice.

L’actrice de Game of Thrones, des Tudors et de Elementary a évoqué lors d’un entretien avec Collider Ladies Night la mort de son personnage et à quel point ça l’avait frustrée :

« J’étais frustrée que ça aille dans ce sens, du coup elle [Margaery] l’est aussi dans la scène. Un acteur plus âgé m’a dit un jour de ne pas me tromper. Si vous ressentez quelque chose, vérifiez toujours que ce n’est pas seulement votre personnage qui le ressent et que, par osmose, ça s’immisce en vous. Parce que si vous jouez quelque chose, votre corps ne connaît pas la différence, et si vous jouez quelque chose de manière répétitive comme c’est évidemment le cas sur un tournage, parfois cette émotion peut s’infiltrer en vous. »

« Donc, bien sûr, elle méritait mieux. Je voulais plus pour elle. Mais elle est tellement frustrée dans ce moment avec le Moineau, donc ça fait partie de tout ça, c’est comme ça que vous savez que vous jouez de la bonne manière, parce que vous vous dites : « J’ai juste besoin que quelqu’un m’écoute un peu plus ».

D’autant plus que Natalie Dormer, si elle a continué le cinéma et les séries (notamment Penny Dreadful : City of Angels), n’a pour l’instant pas retrouvé de rôles aussi populaire, sinon intéressant que celui qu’elle tenait dans Game of Thrones.

Pour la saison 3 de House of the Dragon, Rien n’a été encore écrit ou tourné, et aucune date de sortie n’a été officiellement annoncée. Toutefois, Ryan Condal a confirmé qu’elle devrait entrer en production durant la première partie de 2025. La saison 3 arrivera donc très probablement en 2026.