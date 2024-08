Fallout saison 2 : Walton Goggins donne quelques indices sur la suite de la série Amazon

La saison 2 de Fallout est déjà sur toutes les lèvres et Walton Goggins, alias La Goule, a enfin donné quelques pistes pour cette suite.

La saison 1 de Fallout a été un très gros succès pour Amazon Prime Video frôlant les scores d’audience de Les Anneaux de Pouvoir (selon la plateforme) un peu à la surprise générale. Sans avoir d’y réfléchir à deux fois, Prime Video a donc renouvelé la série pour une saison 2 dès le 18 avril (soit seulement huit jours après la sortie de la saison 1). Une nouvelle qui a dû enchanter Jonathan Nolan, le showrunner de la série, après sa dernière expérience moins reluisante.

En effet, Jonathan Nolan avait enchanté les spectateurs avec les premières saisons de Westworld, dont il était également le showrunner, mais malheureusement pour lui, les audiences n’avaient pas suivi au fil du temps. Ainsi, alors qu’il militait pour que la série ait une saison 5, HBO avait annulé Westworld à son grand désarroi (l’empêchant de conclure l’histoire). Savoir qu’il pourra donc encore peaufiner le lore de Fallout avec une deuxième saison est donc très alléchant. Et justement, Walton Goggins a donné des pistes enthousiasmantes pour la suite.

Walton Goggins, alias La goule/Cooper Howard, a donné une interview à Collider pour la saison 2 de Fallout. En attendant le tournage en Californie, il a expliqué avoir hâte de retourner avec Jonathan Nolan, mais a surtout donné quelques axes de réflexion pour la suite, notamment l’exploration plus précise de la relation entre Lucy et son personnage :

« Je ne suis pas sûr de savoir comment cela se déroulera précisément, mais je sais que mon personnage sera forcément affecté par les informations qu’il détient maintenant. Je suis très intéressé par les aspects socio-économiques et politiques assez frontaux de l’histoire et par le fait d’explorer la relation entre deux personnages qui voient le monde de manière très différente à cause de leurs statuts économiques, leurs privilèges, des informations qu’ils ont en main et des circonstances. Ce sera intéressant d’explorer la façon dont le personnage d’Ella [Purnell] et le mien s’informent mutuellement de l’avancée de leurs recherches. »