Avant la série TF1 : Brocéliande, le film d’horreur français nul et heureusement oublié

Alors que TF1 a sorti sa série Brocéliande avec Nolwenn Leroy, on se souvient du film d’horreur du même nom, sorti en 2003. Et c’était tellement nul que ça mérite qu’on en reparle.

Ce lundi 23 septembre, TF1 poursuit la diffusion de sa série de la rentrée, Brocéliande (qui a démarré le 16 septembre) avec la chanteuse Nolwenn Leroy en tête d’affiche – c’est seulement sa deuxième apparition à la télévision après un épisode de Capitaine Marleau en 2021. L’histoire suit la biologiste Fanny Legoff qui, à son retour en Bretagne, se retrouve impliquée dans une série de disparitions renvoyant à un événement tragique de sa jeunesse.

A lire aussi Maléfique : le parfait film d’horreur Lovecraftien est français

Comme son titre l’indique, Brocéliande se déroule dans la célèbre forêt bretonne. Certains se rappelleront alors peut-être d’un film français au même titre, sorti en 2003 (date qui est, ironiquement, très importante dans la série de TF1).

Il faut bien l’avouer, ce film Brocéliande n’était pas exactement un chef-d’œuvre. C’était même terriblement mauvais. Et pour rendre hommage à TF1 et Nolwenn Leroy, on voulait revenir sur cet embarrassant souvenir du cinéma de genre français du début des années 2000.

Votre saga de la rentrée débute 𝗹𝘂𝗻𝗱𝗶 𝟭𝟲 𝘀𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 avec Nolwenn Leroy : #BROCÉLIANDE 🌲



🎬 Biologiste reconnue et admirée, Fanny Legoff vit depuis plus de 20 ans à Paris, après avoir quitté la fac de Brocéliande pendant ses études à la suite de la disparition de… pic.twitter.com/t8sXn4sHqr — TF1 (@TF1) August 27, 2024

BROCÉLIANDE VERSION SCREAM

Brocéliande est un film signé Doug Headline (qui n’avait alors réalisé qu’un seul court-métrage), et co-écrit avec Benoît Lestang. Il est sorti au cinéma en 2003. Il s’agit d’une commande de Pathé à un moment où les producteurs cherchaient des films d’horreur pour le jeune public, de toute évidence sans rien comprendre ni attendre du genre. D’où une série de catastrophes plus ou moins drôles.

Brocéliande arrivait pourtant avec quelques bonnes idées, articulant notamment son récit autour d’un folklore celtique français (trop peu exploité encore aujourd’hui).

Chloé, la presque scream queen

L’histoire suit Chloé, une étudiante en archéologie et histoire celte, qui découvre une série de meurtres liés à la forêt de Brocéliande. Alors qu’elle participe à un chantier de fouilles sur d’anciennes sépultures, elle comprend qu’il y a un tueur dans le coin. Et il va évidemment poursuivre l’héroïne, un peu trop curieuse pour son propre bien.

Le film inclut un casting composé essentiellement de jeunes acteurs encore peu connus à l’époque (Elsa Kikoïne, Cylia Malki ou encore Alice Taglioni, qui a pour le coup eu une carrière par la suite).

L’inoubliable affiche

Bref, tout ça aurait pu donner quelque chose de bien, et participer à l’essor d’un cinéma de genre français désireux de se réinventer. Mais Brocéliande n’a pas tenu ses promesses, bien au contraire. À sa sortie, il a été un petit bide très remarqué. Il a fini sa carrière en salles au bout de quelques courtes semaines, avec un peu plus de 200 000 entrées (le budget officiel n’est pas connu). Et surtout, la critique et les retours du public ont été désastreux.

Le réalisateur Doug Headline expliquait ce qui l’avait mené à faire Brocéliande, lors d’une interview avec La Bibliothèque des aventuriers :

« En 1996, en voyant Crying Freeman de Christophe Gans, je me suis dit que si Christophe avait eu le courage de se battre pour faire du cinéma et était parvenu à réussir un si beau film, je devais me secouer et essayer de faire un film, puisque c’était ma vraie passion. (…) Pour passer enfin à l’action, j’ai réalisé un court-métrage en 99, puis rencontré un producteur sympathique qui cherchait un film d’épouvante à petit budget pour les jeunes. Après m’être vu refuser plusieurs sujets, puis un premier script complet, jugé trop sophistiqué, je me suis dit que si je voulais tourner, il fallait se plier à la commande. Alors, avec mon co-scénariste Benoît Lestang, nous avons revu les objectifs artistiques à la baisse en fonction des souhaits du producteur et du distributeur, et en 2002 cela a donné le film Brocéliande… »

Tombe Rôdeur

Le problème de l’horreur à la française

Difficile de parler de Brocéliande sans aborder l’état du cinéma « de genre » au début des années 2000, entre petits espoirs et grands désastres. A l’époque, après le succès des films Les Rivières Pourpres (2000) et Le Pacte des loups de Christophe Gans (2001), de nombreux réalisateurs et producteurs ont parié sur l’avènement d’un nouveau cinéma fantastique français et horrifique français.

Malheureusement, même si cette époque a permis à quelques noms d’émerger (on pense à Alexandre Aja, Pascal Laugier et Fabrice Du Welz) pour former une nouvelle vague très remarquée, elle a aussi démontré un véritable problème d’organisation, développement et conception des films.

C’est bon, tout va bien, c’est terminé

Promenons-nous dans les bois, réécriture du Petit Chaperon Rouge en mode Scream, avait donné un joli coup d’envoi avec 750 000 entrées en 2000. Et malgré les scores très tièdes d’Un jeu d’enfants en 2001, Bloody Mallory et Brocéliande 2002, Maléfique en 2003 ou encore Saint-Ange en 2004, il y avait un gros potentiel. Haute tension l’a notamment confirmé en 2003 avec sa carrière internationale.

C’est là que Canal+ a lancé le label French Frayeur, inauguré avec Ils de David Moreau et Xavier Palud. Le film a attiré plus de 250 000 spectateurs en 2006, soit une belle surprise. La boîte de production Sombrero Films s’est engouffrée à son tour dans la brèche avec le label Studio Mad.

Une déferlante horrifique a alors débarqué sur les écrans : Sheitan en 2006 ; A l’intérieur en 2007 ; Frontière(s) et Martyrs en 2008 ; Vertige, Mutants et Captifs en 2009 ; Dans ton sommeil, La Horde, La Meute, Le Village des ombres et Djinns en 2010 ; Derrière les murs, La Traque et Livide en 2011. Et en quelques années, les problèmes sont devenus évidents, à tous les niveaux.

Haute tension, l’une des réussites de l’époque

Le cas Humains (2009) est parlant. Jacques-Olivier Molon a raconté que les producteurs lui ont proposé de co-réaliser le film avec Pierre-Olivier Thevenin… à sa grande surprise, puisqu’il était censé être seulement maquilleur. Il est le premier à reconnaître avoir été dépassé par la mission, ce qui explique un peu ce navet avec Lorànt Deutsch, Sara Forestier et Dominique Pinon.

Brocéliande, lui, reste l’un des exemples les plus édifiants du naufrage collectif. Avec sa réalisation amateure et sa direction d’acteur hasardeuse, difficile de le défendre, même avec beaucoup de recul.