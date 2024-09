La « suite » de The Batman est une nouvelle claque : c’est la série The Penguin, avec Colin Farrell

The Penguin, la mini-série dérivée de The Batman, est l’une des plus belles surprises de l’année. Critique en vidéo.

Annoncée juste après la sortie de The Batman, la mini-série The Penguin prend la suite directe du film de Matt Reeves, et raconte l’ascension d’Oswald Cobblepot (Colin Farrell) au sein de la pègre de Gotham, maintenant que la mort de Carmine Falcone a laissé un vide.



On pouvait craindre un énième spin-off gadget, et on avait tort. Non seulement la production HBO est d’une qualité de fabrication exemplaire, mais elle amplifie avec beaucoup d’intelligence les thématiques de son modèle au cours de ses huit épisodes. Colin Farrell y est absolument charismatique, et la showrunneuse Lauren LeFranc a eu la bonne idée d’intégrer dans son récit Sofia Falcone (Cristin Milioti), personnage qui ajoute à l’ensemble une densité dramatique salvatrice.

Alors qu’on craignait un simple produit dérivé en attendant la sortie de The Batman 2, on tient l’une des plus belles surprises de l’année côté séries.