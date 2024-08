Après Dahmer, Netflix balance un teaser angoissant pour sa série criminelle Monstres et une date

Netflix continue à explorer les grands procès criminels américains avec un teaser sombre et une date pour sa saison 2 de Monstres.

Il est peu dire que les chiffres de la série Netflix Dahmer ont été monstrueux. Avec plus d’un milliard d’heures vues en seulement 91 jours, soit l’équivalent de 115,6 millions de visionnages complets sur la plateforme, la série a eu un énorme succès se plaçant sur le podium des séries anglophones les plus regardées sur Netflix derrière la saison 1 de Mercredi et la saison 4 de Stranger Things.

Dahmer devait, à l’origine, être une série limitée, mais vu le phénomène créé par Ryan Murphy, Netflix a bouleversé ses plans et a décidé de renouveler la série pour au moins deux saisons pour s’attarder sur d’autres affaires criminelles. Ainsi, la série d’anthologie Monstres va désormais se concentrer sur les frères Menendez. Après un premier teaser de Monstres saison 2 sans aucune image et juste le son des enregistrements officiels de l’affaire, la plateforme a enfin dévoilé un teaser avec des images et surtout une date de diffusion.

Monstres 2

Sans trop en montrer non plus, ce teaser de la saison 2 de Monstres ne passe pas par quatre chemins. L’intention est claire : suivre au plus près les deux frères Menendez, Lyle et Erik, le 20 août 1989, soir où ils ont tués leurs parents. La caméra avance ainsi à leurs côtés, de leur arrivée à la villa luxueuse de leurs parents à leur entrée dans le salon, jusqu’au bruit fatidique des armes employées pour les abattre. Une ambiance franchement anxiogène qui donne probablement le ton de la saison.

Bien évidemment, on peut supposer que la série racontera bien plus que le soir du meurtre puisque l’affaire Menendez a été pleine de rebondissements. Entre les faux témoignages, la fortune dilapidée, les aveux puis les explications de leurs gestes (les frères ont accusé leur père d’abus sexuels), cette deuxième saison aura beaucoup à étudier. Objectif ? Le faire en évitant les polémiques comme pour Dahmer, accusé de voyeurisme, d’opportunisme, voire de complaisance, même si vu le sujet, ce sera sans doute mission impossible.

« Allo ? On part sur une deuxième saison »

Cet intrigant teaser n’a en tout cas pas encore permis aux spectateurs de découvrir Javier Bardem dans la peau de Jose Menéndez (le riche père supposé violeur, infidèle et incestueux), Chloë Sevigny dans le rôle de la mère Mary « Kitty » Menéndez ou encore Leslie Grossman, qui incarne Judalon Smyth, témoin de l’affaire et ayant eu un rôle important durant le procès. Les deux frères sont, eux, interprétés par Cooper Koch et Nicholas Alexander Chavez, les seuls présents dans ce teaser donc.

On devrait pouvoir en découvrir un peu plus rapidement puisque Netflix a profité du teaser pour dévoiler la date de diffusion. Début des hostilités le 19 septembre 2024 donc pour Monstres : L’histoire de Lyle et Erik Menendez.